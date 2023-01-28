NBA／Grant拒絕拓荒者33.8億續約合約 盼求5年超級合約
Jerami Grant本季已成波特蘭拓荒者重要的成員，球隊稍早也已經向這位明星前鋒開出4年1.12億美元(約33.84億台幣)的續約價碼，但他並沒有接受報價，而是希望爭取一份5年2.33億美元(約70.4億台幣)的超級合約。
記者黃建霖/綜合報導
28歲的Grant，過去待過76人、雷霆、金塊和活塞，他在金塊時期成長為一名出色的球員，並在活塞得到將自己天賦完全發揮的機會。本季來到拓荒者，他全能的身手，給予球隊在攻防兩端很大的幫助。
《雅虎體育》在報導中表示，消息人士稱Grant想要留在拓荒者，他之所以沒有接受報價，主要是因為球隊可以在6月31日和他以自由球員身份續簽一份5年且薪資更高的合約。
今年3月Grant將滿29歲，他和其團隊似乎想爭取一份超級頂薪合約，但這樣的價碼似乎有些不現實。因為他雖然是一位優秀的好手，但卻不是基石型的球員。
在2月10日的交易截止日前，拓荒者的球員名單可能會發生變動，特別是Josh Hart和Jusuf Nurkic，球隊希望圍繞Damina Lillard打造一支季後賽球隊，這吸引了一些想要補強運動能力和側翼防守者的球隊。