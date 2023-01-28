NBA／Edwards滑翔暴扣Jackson 灰熊不敵灰狼苦吞5連敗
曼菲斯灰熊近期陷入連敗低潮，今(28)日在客場對戰明尼蘇達灰狼，球隊面子和裡子雙輸，不但以100:111落敗，陣中大將Jaren Jackson Jr.還慘遭Anthony Edwards狠狠隔扣，吞下了5連敗。
記者黃建霖/綜合報導
首節開打後不到三分鐘，Edwards就抓準了一次機會切入禁區，並在本季年度最佳防守球員熱門人選Jackson的面前滑翔暴扣，帶動起了整體的氣勢，灰狼整場比賽幾乎都壓著灰熊在打。
在11連勝終止後，年輕的灰熊開始出現了一些亂流，此役之前吞下了4連敗，其中有3場只輸2分以內，對沙加緬度國王一戰則是主控Ja Morant並未出賽，除了狀況不佳之外，球隊也有些不走運。
這場比賽Morant拿到27分11助攻10籃板的「大三元」數據，但在Desmond Bane沒打的情況下，其他隊友沒有在分數上給予太多支援。灰狼方面，Edwards攻下25分7籃板7助攻，K.Anderson對老東家砍下23分6助攻。
最近5場比賽，Edwards場均攻下32分5籃板6助攻，投籃命中率47%，三分球命中率高達47%，也帶領狼打出4勝1敗的優異戰績。