NBA／「浪花兄弟」合飆10三分砍64分 勇士末節獵殺暴龍
金州勇士今(28)日在主場大通中心迎戰多倫多暴龍，在這場差距相當小的比賽中，他們靠著「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson聯手命中10三分、砍64分，終場以129:117拿下勝利。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽的上半場戰況十分膠著，第三節勇士在Jonathan Kuminga單節12分挹注下，取得些微優勢。末節Thompson和Donte DiVincenzo接連命中三分，Curry也打進高難度拉桿上籃，幫助球隊鎖定勝利。
此役Curry遭到嚴防，不過他改變比賽方式，屢次切入禁區收到效果，全場21投13中，三分球命中4記，得到35分11助攻7籃板2抄截；Thompson在下半場重新找回手感，全場三分球14投6中，得到29分8籃板。
暴龍方面，主控Fred VanVleet得到28分10助攻，不過球星P.Sialkam手感不佳，26投僅8中，只有21分進帳；新星S.Barnes斬獲24分6籃板5助攻。
贏球之後，勇士拿下2連勝，戰績為25勝24敗，勝率再次超過5成，目前排名西區第7，距離第6名的獨行俠只有半場勝差。