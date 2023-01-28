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PLG／塞瑟夫復出23分！富邦止敗　領航猿10連勝畫下句點

▲P.LEAGUE+例行賽 桃園領航猿VS.臺北富邦勇士。富邦勇士洋將塞瑟夫。（圖／記者葉政勳攝）
▲P.LEAGUE+例行賽 桃園領航猿VS.臺北富邦勇士。富邦勇士洋將塞瑟夫。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃建霖/臺北報導

富邦勇士今(28)日在主場和平籃球館迎戰10連勝的桃園領航猿，這一場比賽衛冕軍展現必勝的決心，在外籍中鋒塞瑟夫高效砍下23分的帶領下，他們終場以86:74贏球，終止4連敗。

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4連敗的富邦今天做出先發陣容變動，傷停多時的洋將塞瑟夫在年後回歸，林志傑也是本季首度先發上陣，全隊精銳盡出就是要在這一場比賽在主場擊敗對手止敗。

而果然開賽後富邦也拿出季後賽等級的防守，領航猿球員不適應這樣的強度，首節19投僅2中，只拿到了11分。次節雙方肢體碰撞依舊很多，林志傑開始用強勢切入幫助球隊打開優勢，不過領航猿很快靠著丁恩迪和桑尼在籃下強打將分數反超，進入中場休息時間前，塞瑟夫和丁恩迪各進一顆三分球，雙方戰成35:35平手。

易籃再戰後，張宗憲和林志傑輪流在外線開砲，讓富邦取得本場最多的8分領先；但之後盧峻翔接連打進，讓客隊緊咬分數。此時主場軍的老將們挺身而出，加上塞瑟夫飆進三分，富邦領先來到雙位數，以64:51進入到末節。

第四節領航猿靠桑尼的出色發揮逼近比分，加上成力煥精彩兩度快攻進球，讓客隊追到只剩6分差，之後白曜誠再完成三分打，戰況進入到白熱化階段。關鍵時刻，富邦靠林志傑和蔡文誠的穩定表現，維持些微的領先。

之後雙方皆換上了決勝陣容，塞瑟夫和蔡文誠連續命中關鍵球，讓富邦擴大優勢到11分，領航猿追趕無力，只能眼看連勝在客場畫下句點，而富邦則是拿下這場得來不易的勝利。

這場比賽復出的塞瑟夫8投8中，包括5次三分出手全數命中，拿到23分9籃板3助攻2抄截2阻攻的全面數據，老將林志傑得到17分。領航猿方面，盧峻翔和桑尼各得16分。

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