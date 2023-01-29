NBA／狂砍47分正面擊敗Jokic Embiid：想靠贏球獲得尊重
費城76人明星中鋒Joel Embiid今(29)日在主場狂砍47分18籃板，率領球隊以126:119逆轉擊敗丹佛金塊，也在正面交鋒下壓過了Nikola Jokic，用實力展現自己有資格成為明星賽先發。
記者黃建霖/綜合報導
本場比賽有濃濃的競爭意味，Embiid和金塊主將Jokic之間本來就有瑜亮情結，後者連兩季拿下年度MVP，目前聲勢明顯更好，而且Hakeem Olajuwon等名宿的點評，也加重了兩人之間的對抗情緒。近期Embiid落選全明星賽先發，他自然更想要證明自己。
此役Embiid打得主動積極，帶領76人在上半場落後達15分的情況下開始反擊，他全場31投18中，得到47分18籃板5助攻3抄截2阻攻的全面數據，還單挑Jokic打進關鍵三分，率隊在末節打出30:20的攻勢逆轉獲勝。
賽後受訪時，Embiid直言，落選全明星賽先發成為自己此役拚戰的動力，「我想靠贏球去獲得更多尊重。過去5年我都是全明星賽先發，我對這次落選感到有點不受尊重。」
Embiid在今年一月份的狀態十分火燙，場均能得到35.4分10.7籃板3助攻和1.7阻攻，投籃命中率為54%，三分命中率42%，真實命中率為66.8%，帶領76人打出8勝1敗的戰績。