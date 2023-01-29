NBA／溜馬用18.1億續簽Turner兩年　本季薪資大幅調漲

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在2018年接受了一份4年7200萬美元的合約後，Turner的合約將在今年夏天到期，但隨著他和溜馬再次敲定續約細節，雙方的合作將延長到2024-25賽季結束為止。
《The Athletic》記者Shams Charania隨後跟進報導，並且補充透露，Turner本次續約細節較為特別，2023-24賽季的薪資為2090萬美元，2024-25賽季為1990萬美元，其中有部分薪資給到了本季，他將調薪至3500萬美元，加薪幅度達到1710萬美元。溜馬之所以這樣操作，可能是為了補足本季的團隊薪資達到「窮鬼線」，避免遭到聯盟懲處。
合約延長通常代表著主隊降低交易這名球員的意願，同時會受到一些聯盟規則的限制。但ESPN薪資專家Bobby Marks表示，Turner目前的狀況是重新簽約，因此仍然可以且可能在2月10日的交易截止前被送走。
但這筆交易讓Turner更難被交易，溜馬執行此操作，有可能已將他視為與主控Tyrese Haliburton以及新秀Bennedict Mathurin一起成長的未來核心成員之一。
26歲的Turner本季在場均得分(17.5)、場均籃板(7.9)、投籃命中率(.544)和三分球命中率(.391)等數據上，均創職業生涯新高，同時維持了招牌的護框防守，場均2.4次阻攻，在NBA排名第三。