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美女律師飛巴黎放鬆！突遭尾隨「險被劫財」：真的不安全

▲律師李怡貞趁著最後幾天的假期「拋夫棄女」和閨密一起到巴黎放鬆，豈料卻差點被搶。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲律師李怡貞趁著最後幾天的假期「拋夫棄女」和閨密一起到巴黎放鬆，豈料卻差點被搶。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

娛樂中心／綜合報導

許多人趁著春節10天連假與親友相聚、出國旅遊，知名律師李怡貞也趁著最後幾天的假期「拋夫棄女」和閨密一起到巴黎放鬆，豈料今（29）日卻差點被搶，她也在臉書還原「恐怖過程」，不禁感嘆：「巴黎治安真的不好，從我第一次去到現在十幾年都沒改善，我穿高跟靴接近180還是會被拐子盯上，女生來巴黎自由行真的不安全」。

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▲李怡貞律師把握最後幾天的年假，和閨密一起到巴黎。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲李怡貞律師把握最後幾天的年假，和閨密一起到巴黎。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
李怡貞律師趁著最後幾天的年假，和閨密一起到法國逛精品、吃美食，不過她今日卻「差點被搶」，她在臉書粉專發文還原過程，「穿這個樣子提著袋子在香榭大道上，完全就是一個欠人偷搶的節奏！」只見她穿著駝色緊身洋裝、精緻長版大衣，脖子上還圍著香奈兒圍巾，手上更是提了一個大大的FENDI袋子，看起來相當貴氣，「不知道什麼時候被盯上，走在大道上的支線上，也就是老佛爺百貨彎進去那條，要往愛馬仕總店那條，結果被一個黑人尾隨」。

▲李怡貞律師到巴黎旅遊，豈料卻差點被搶。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲李怡貞律師到巴黎旅遊，豈料卻差點被搶。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
還好她「警覺性甚高」，「瞥見櫥窗反射看他靠我超近，我立刻停下腳步，毫不猶豫回頭大叫『what Fuxk』！」這時黑人應該是嚇了一跳，不知道她怎麼會發現，「繼續往前走到我跟閨密中間也停下看我，怒罵我幹嘛沒事罵他？我假裝不知道就說『我是在跟我閨密講話』，他還是繼續罵，我也繼續講，一堆人在看」。

李怡貞說，閨密那時也剛好回頭，親眼目睹黑人貼她超近，「可能準備搶帶跑，但竟然被我這個蕭叮噹發現後又被罵，他完全嚇了一跳，我跟黑人都繼續怒目而相視，黑人扭頭就走了！」經過此次經驗，她也感嘆：「總之，巴黎治安真的不好，從我第一次去到現在十幾年都沒改善，我這次刻意背國民包longchamp 也是被尾隨」。

最後，她也提醒：「若買了精品請叫車直接放回飯店，但是飯店有時候也是不安全，東西鎖自己行李箱也可以，我穿高跟靴接近180還是會被拐子盯上，女生來巴黎自由行真的不安全，姐姐有練過不要學，一切OK。」並在留言處解釋：「今天要吃高級餐廳，不穿這樣不行啊！還是台灣好！」貼文一出，網友也紛紛留言：「好可怕！我本來也想到穿這樣在巴黎安全嗎？但無論如何都祝願美女律師旅途平安、愉快喔」、「光紙袋就很欠搶」、「真的，還是台灣好」、「美女律師，出門在外，真的要注意安全，還好妳的警覺性高，逃過一劫」。（編輯：郭佩蓉）

▲李怡貞表示因為要吃高檔餐廳，才會穿得較顯眼。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲李怡貞表示因為要吃高檔餐廳，才會穿得較顯眼。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

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