美女律師飛巴黎放鬆！突遭尾隨「險被劫財」：真的不安全

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還好她「警覺性甚高」，「瞥見櫥窗反射看他靠我超近，我立刻停下腳步，毫不猶豫回頭大叫『what Fuxk』！」這時黑人應該是嚇了一跳，不知道她怎麼會發現，「繼續往前走到我跟閨密中間也停下看我，怒罵我幹嘛沒事罵他？我假裝不知道就說『我是在跟我閨密講話』，他還是繼續罵，我也繼續講，一堆人在看」。
李怡貞說，閨密那時也剛好回頭，親眼目睹黑人貼她超近，「可能準備搶帶跑，但竟然被我這個蕭叮噹發現後又被罵，他完全嚇了一跳，我跟黑人都繼續怒目而相視，黑人扭頭就走了！」經過此次經驗，她也感嘆：「總之，巴黎治安真的不好，從我第一次去到現在十幾年都沒改善，我這次刻意背國民包longchamp 也是被尾隨」。
最後，她也提醒：「若買了精品請叫車直接放回飯店，但是飯店有時候也是不安全，東西鎖自己行李箱也可以，我穿高跟靴接近180還是會被拐子盯上，女生來巴黎自由行真的不安全，姐姐有練過不要學，一切OK。」並在留言處解釋：「今天要吃高級餐廳，不穿這樣不行啊！還是台灣好！」貼文一出，網友也紛紛留言：「好可怕！我本來也想到穿這樣在巴黎安全嗎？但無論如何都祝願美女律師旅途平安、愉快喔」、「光紙袋就很欠搶」、「真的，還是台灣好」、「美女律師，出門在外，真的要注意安全，還好妳的警覺性高，逃過一劫」。（編輯：郭佩蓉）