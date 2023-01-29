喜酒上「這道」他怒喊騙錢！內行卻秒搖頭狂讚：是功夫菜
許多新人結婚時會舉辦婚宴，邀請親友共同見證兩人的喜事，而喜宴上的菜色也時常成為眾人討論的話題，近日就有一名網友好奇問「喜酒出炸湯圓不覺得有被騙的感覺嗎？」貼文一出立即引起熱烈討論，也釣出內行人搖頭曝內幕：「你自己做看看就知道這算功夫菜。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「喜酒出炸湯圓不覺得有被騙的感覺嗎」為題，表示他小時候吃喜酒，從來沒在桌上見過炸湯圓，但不知從什麼時候開始，這變成喜酒常見菜色，他也直言：「喜酒出炸湯圓不覺得根本是炸騙嗎？超沒誠意的吧！」
貼文曝光後，卻有不少人搖頭反駁，「炸湯圓世界無敵好吃好嗎」、「超喜歡⋯跟小朋友搶著吃」、「不會啊，喜酒整桌最喜歡炸湯圓」、「這道菜超好吃！簡單又好吃」、「我很愛耶，加花生粉超讚」、「我不吃海鮮，吃喜酒最期待炸湯圓」，還有人指出，「超好吃耶，而且其實很難做」、「你自己做看看就知道這算功夫菜」、「功夫好的炸出來很好吃，喜宴桌上很OK，但僅限炸功好」。
但也有網友力挺原PO的觀點，「南部人吃北部喜宴第一次看到這道時有傻眼」、「跟瓜子、糖果一樣等級，不是一道菜而是餐前點心」、「炸湯圓應該跟瓜子是小菜才對」、「公司團膳有時候也偷放 看得都要氣死」、「明明是餐前甜點，如今卻成了一道菜，讓人直搖頭」。（編輯：賴禹妡）