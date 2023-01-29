限4天！7-11貝納頌、能量飲買1送1　全家特大杯拿鐵35元

喜酒上「這道」他怒喊騙錢！內行卻秒搖頭狂讚：是功夫菜

▲許多新人結婚時會舉辦婚宴，邀請親友共同見證兩人的喜事，而喜宴上的菜色也時常成為眾人討論的話題。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲許多新人結婚時會舉辦婚宴，邀請親友共同見證兩人的喜事，而喜宴上的菜色也時常成為眾人討論的話題。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

許多新人結婚時會舉辦婚宴，邀請親友共同見證兩人的喜事，而喜宴上的菜色也時常成為眾人討論的話題，近日就有一名網友好奇問「喜酒出炸湯圓不覺得有被騙的感覺嗎？」貼文一出立即引起熱烈討論，也釣出內行人搖頭曝內幕：「你自己做看看就知道這算功夫菜。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT貼文，他以「喜酒出炸湯圓不覺得有被騙的感覺嗎」為題，表示他小時候吃喜酒，從來沒在桌上見過炸湯圓，但不知從什麼時候開始，這變成喜酒常見菜色，他也直言：「喜酒出炸湯圓不覺得根本是炸騙嗎？超沒誠意的吧！」 

▲原PO日前去買鹹酥雞時，竟然買不到神級品項「炸湯圓」，讓他超級失落。（示意圖／讀者提供）
▲一名網友好奇問「喜酒出炸湯圓不覺得有被騙的感覺嗎？」貼文一出立即引起熱烈討論。（示意圖／讀者提供）
貼文曝光後，卻有不少人搖頭反駁，「炸湯圓世界無敵好吃好嗎」、「超喜歡⋯跟小朋友搶著吃」、「不會啊，喜酒整桌最喜歡炸湯圓」、「這道菜超好吃！簡單又好吃」、「我很愛耶，加花生粉超讚」、「我不吃海鮮，吃喜酒最期待炸湯圓」，還有人指出，「超好吃耶，而且其實很難做」、「你自己做看看就知道這算功夫菜」、「功夫好的炸出來很好吃，喜宴桌上很OK，但僅限炸功好」。 

但也有網友力挺原PO的觀點，「南部人吃北部喜宴第一次看到這道時有傻眼」、「跟瓜子、糖果一樣等級，不是一道菜而是餐前點心」、「炸湯圓應該跟瓜子是小菜才對」、「公司團膳有時候也偷放 看得都要氣死」、「明明是餐前甜點，如今卻成了一道菜，讓人直搖頭」。（編輯：賴禹妡） 

女星曬婚宴霸氣流水席！陳其邁也跟上　「超狂菜色」曝光

辦流水席還飯店？律師曝「3種婚宴」最深刻：回家吃泡麵

婚宴怎不辦Buffet爽吃？眾揭「台人1天性」搖頭：尷尬炸

旗津吃海產「前4道菜全冷的」！他火大走人　結帳傻眼了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀