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NBA／詹皇砍41分無用！Brown關鍵跳投　綠軍延長賽勝湖人

▲塞爾提克前鋒Jaylen Brown。（圖／取自塞爾提克推特）
▲塞爾提克前鋒Jaylen Brown。（圖／取自塞爾提克推特）

記者黃建霖/綜合報導

經典的「黃綠大戰」今(29)日在TD花園球館上演，雙方一路激戰到延長賽，最終波士頓塞爾提克靠著Jaylen Brown得到37分，力壓此役砍下41分的LeBron James領軍的洛杉磯湖人，以125:121贏球。

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這場比賽打到末節兩隊仍沒有拉開差距，Patrick Beverley神勇的連拿6分，差點幫助湖人收下比賽，但他錯失一次關鍵罰球，讓Brown隨後有靠著三分打追平比賽的機會。隨著James上籃不進且裁判未響哨，比賽進入到延長賽。

延長賽中，局勢倒向塞爾提克這邊，一波7:2的攻勢讓主場軍取得領先，雖然James不斷幫助湖人拉近差距，但關鍵時刻Brown命中高難度急停跳投，讓綠軍得以保護住優勢，直至終場。

這場比賽James個人30投15中，命中6顆三分球，拿到全場最高的41分，另外還有9籃板和8助攻；Anthony Davis替補出戰，得到16分10籃板，Beverley攻下15分5籃板5助攻。

塞爾提克方面，後場大將Marcus Smart持續缺陣，Jayson Tatum手感低迷25投僅8中，得到30分11籃板；Brown挺身而出，23投13中，拿到37分9籃板助隊取勝。

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