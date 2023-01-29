「很硬斷牙炸雞排便當」賣110元！他見超恐怖菜單石化了
為了讓顧客點餐不手軟，餐廳通常會替菜色取個好聽又容易引起食慾的美名，不過近日，卻有一名網友發現，某間便當店的菜單居然「超誠實」，上頭寫著炸不熟雞腿便當、很硬斷牙炸雞排便當、黑嚕嚕炸排骨便當等不同款式便當，讓他看完當場石化3分鐘，不知道到底該不該買，貼文曝光後立即引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「爆廢公社」中貼出一張便當店菜單，只見店家在上頭列出6個便當款式，分別為炸不熟雞腿便當、很硬斷牙炸雞排便當、黑嚕嚕炸排骨便當、滷不爛控肉便當、臭酸炸肉排便當以及很鹹的炸紅槽肉便當，價位則是落在90元～120元之間，這讓原PO看了傻眼直呼：「我沒有選擇障礙，但看到這張單，足足站著石化3分鐘，不知該不該踩雷還是轉身瀟灑離開。」
貼文一出，網友全笑噴留言，「先打預防針」、「只有最後一樣可以吃，但要備兩碗飯，跟洗腎的準備」、「這種不是大好就是大壞」、「店家已經發出免責聲明」、「睿智的菜單，煮得好吃、客人稱讚特色美食，煮得難吃、老闆說早跟你講了」、「應該是刻意逆向行銷的手法。應該買個便當不會要簽切結書吧」、「或許是被客訴怕了」、「我點菜飯謝謝」。
但也有人搖頭認為，若這是店家刻意使用逆向行銷手法，也因程度太過頭而不會想掏錢買，「很可能是反諷但我反而不會買」、「直接轉身」、「光看名稱就不會買了」、「有創意但不會買」、「如果便宜一點，寫這樣還蠻好玩想去試一下的，但是每個都90起跳還寫這樣，就會有點可怕了」。（編輯：賴禹妡）