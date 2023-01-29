嗨咖正妹女友拜月老！自曝神奇脫單過程：他隔天就密我了
28歲藝人嗨咖（邱志恒），於2021年情人節和喜劇演員劉品妤交往後，也終結了27年的單身旅程，也意外鼓舞一票單身的網友。不過，大家仍十分好奇，嗨咖究竟是如何擄獲正妹女友呢？對此，劉品妤就分享，其實她在交往前有去拜過月老廟，也開出10項伴侶條件，沒想到隔天就馬上收到嗨咖的訊息，而且條件幾乎全中。
娛樂中心/綜合報導
劉品妤在個人IG限動上開放問答，提到兩人是如何認識的？她則回憶，兩人彼此是臉書好友，是嗨咖第一次來看她演出才認識的，雖然曾小聊一陣子，「但後來斷連絡，兩人都覺得對方不可能了」，直到她某次去拜月老廟，祈求有個合適的好對象，結果隔天就立刻收到嗨咖的訊息，彼此重新連繫，過沒多久才在一起。
面對粉絲好奇，在拜月老時有沒有列出伴侶條件？劉品妤也大方秀出當年的名單，包含「疼我，對我溫柔、有耐心、包容心」、「懂彼此的笑點，並且能互相逗樂對方」以及外型陽光、180公分以上等10項條件，結果嗨咖幾乎全中。
至於為何決定想跟嗨咖交往？劉品妤則回答，「喜歡一個人就是一種感覺，但真的敢放心跟他再一起是因為他的真誠、誠實和負責任。」後來她也PO出，過年前帶著嗨咖去月老廟還願的照片，並預告「結婚的話！我會再去謝一次！哈哈哈～」（編輯：詹鎰睿）