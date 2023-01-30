新住民演奏傳統樂器　海基會偕基隆移民署訪視

為瞭解各地新住民姊妹在台生活情形，財團法人海峽交流基金會日前由海基會高建智副秘書長率隊蒞臨本市，並邀請移民署北區事務大隊基隆市服務站毛兆莉主任及移民輔導人員等前往關懷轄內新住民及其子女，在台灣新住民人數逐漸增加的同時，也讓移民的人文資產更加多元豐富，為社會注入了新的活力，帶來新的力量。
記者賴正琳／綜合報導
財團法人海峽交流基金會本次關懷行程，前往居住在基隆市安樂區的新住民周祁衡女士家中關懷，並參觀周女士的古箏工作室，聆聽其家庭生活情形、來臺創業過程及文化磨合的心路歷程，藉由近距離互動交流，更進一步瞭解新住民的需求。
山水古箏藝術創辦人，藝名「山水」的周祁衡女士曾為台灣新住民經貿交流協會親善大使，她說：「雖然我們是受薪家庭，收入有限；但孝順和行善不能等，所以我陸續參加了養老院、啟化講堂、醫院及新住民活動等音樂志工公益演出，希望自己能成為別人的小太陽，照亮並溫暖他人！」她並親自在古箏工作室為海基會及移民署訪視人員撥彈一曲古箏演奏，運用四指彈弦發聲，控制節奏和音的強弱變化，把古箏十大名曲之一「漁舟唱晚」的優美典雅的曲調、舒緩的節奏，表現得淋漓盡致，讓現場所有人為她的藝術氣質與精湛琴藝為之驚艷。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，新住民來台生活過程，常須歷經一段適應期，就像祁衡剛來台時遭遇的文化衝突，將壓抑在內心的情緒，化為奔放的藝術演奏，創造屬於她別具一格的人生演出，著實不容易！另外年節期間，移民署亦呼籲新住民及移工朋友切勿違規輸入動物產品，如果違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次違規裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次違規者即裁處100萬元罰鍰，務必遵守相關法規，以免被重罰，得不償失。