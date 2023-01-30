剩眼球能運作！新二代妹妹重癱、獲民間與政府相助

新二代駱姓小妹妹因患全身癱瘓、只剩眼球可以轉動的疾病：閉鎖症候群（locked-in syndrome），身心障礙鑑定為「極重度」，近日受到社會關注，愛爾麗醫療集團聯繫移民署，表示願意協助更新一整套眼控滑鼠電腦輔具，讓駱小妹全家可以過一個溝通無礙的新年，移民署居中協調，在農曆春節前促成此一善舉。
記者賴正琳／綜合報導
移民署指出，駱小妹因病情急速惡化，漸漸地只能透過電腦螢幕和家人溝通，愛爾麗醫療集團董事長常如山，看到新聞得知駱小妹情況後，聯絡移民署北區事務大隊林澤謙大隊長，表示願意盡棉薄之力協助。對於愛爾麗集團義舉，身為母親的龔媽媽相當激動，頻頻拭淚直說：「謝謝！謝謝！」，駱小妹也用眼球打出：「謝謝愛爾麗及移民署！」不管是在疫情期間捐贈的防護衣、護目鏡、口罩給移民官，或是捐贈額溫槍給警局執勤員警，或捐贈消防車、自動體外心臟去顫器等，常如山說：「這些是企業家的社會責任。」
林澤謙表示，感佩常如山董事長對社會付出、奉獻的態度。在春節期間，雪中送炭更是別具意義。移民署對新住民關懷也不間斷，新住民發展基金對於生活突遭巨變，至生活陷於困境，而有急難救助需要的新住民家庭，設有新住民社會救助計畫，並挹注各縣市政府經費，有需要新住民朋友請多加利用！