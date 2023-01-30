越南籍移工慶春節　南投收容所陪伴過節

春節為中華族傳統三大節慶之一，也是越南最重要的傳統節日，春節月份來臨，為了讓各國受收容人感受新年溫暖，南投收容所在除夕準備祈福小禮物及春節加菜，讓受收容⼈也收到真摯的新年祝福，在所內溫暖度佳節。
記者賴正琳／綜合報導
為了讓無法返國的受收容人同感佳節氣氛，移民署南投收容所於年節前夕發予受收容⼈由慈濟團體捐贈之橘子及蘋果，象徵新的一年受收容人都能萬事「橘」祥、闔家團圓，另外也舉辦新年祈福活動，讓受收容人互相教唱各原籍國的新年賀歌，彼此之間感受人文關懷，並互相傳達關心關愛、真心接納；南投收容所也貼心準備了春捲、小蛋糕及蘋果等應景食物加菜，希望暫無法返家的受收容人也能感受年節之溫馨氣氛。
今年留在所內度過新年之越南籍受收容人阿華（化名）表示，來台多年，之前在外都忙著工作，時常沒能好好吃飯，沒想到來到南投收容所後，能吃到象徵好運和團圓的水果，收容所也準備祈福活動，讓他備感溫馨，同時也感謝所方的用心。
南投收容所所長林建宏表示，本所平日就相當關心受收容人的收容情形，致力於提供溫暖、安全且舒適的收容環境，使受收容人於等待返國期間，能有一舒適之棲息所，同時積極辦理相關遣返流程，使他們能早日與家人團聚，今天是除夕平安夜，祝福大家新年恭喜，萬事都如意。