60歲梁朝偉開抖音了！招牌電眼深情喊話 劉德華拍片歡迎
60歲影帝梁朝偉，雖然擁有臉書、IG的社群帳號，但他個性作風十分低調，鮮少更新動態，幾乎都是拿來宣傳作品，不過今（30）日卻突然宣布加入抖音，而且特別拍攝一段自白影片，用他的招牌眼神不斷放電，結果不到一天就吸引超過上百萬人朝聖觀看。
娛樂中心/綜合報導
梁朝偉在抖音影片上表示：「梁朝偉，其實也沒有什麼特別，偶爾會發呆，偶爾也會把自己藏起來，你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想要跟別人分享，但不知道怎麼開口。」
結果下一秒，梁朝偉就用他的招牌眼神開始放電，「既然我的眼睛可以說話，那我就這樣，一直看著你就好了，不只有說話的眼睛，也有想見你的心。」截稿前，影片已經吸引上百萬人觀看。
不過，梁朝偉突如其來的舉動，也讓不少人認為，是在為新的電影《無名》做宣傳。大家紛紛留言，「我感覺是一個年更用戶（一年更一次）」、「每次宣傳戲的時候會發一條」、「感覺是被迫營業哈哈哈」、「拜託，希望以後不要突然直播帶貨」、「讓我愛了30年的男人」、「還是帥到不行！」
值得一提的是，早已加入抖音的劉德華，也錄製一段抖音影片，歡迎好友梁朝偉的到來，他說：「本來以為還要等你三年，又三年，再三年，沒想到你那麼快就到了，謝謝偉仔，也希望偉仔可以在抖音跟大家一起分享你的生活的點滴，精采的瞬間，有機會還可以跟我飆飆戲，太好玩了，期待你的分享。」（編輯：詹鎰睿）