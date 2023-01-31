巷仔內／統領民生陸海空　王國材留任下半場仍挑戰重重

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在其任內的主要政績「台鐵改革」方面，農曆兔年開工就首要面對的即是台鐵公司化16條子法修訂定案，預計在今（2023）年4月，董事會相關成員與台鐵公司預算便要赴立法院審查，但台鐵企業工會、台鐵產業工會目前仍對子法內容有許多不滿，對於公司化後的營運更是抱有疑慮，隨著2024台鐵公司即將掛牌，王國材與兩工會的溝通勢必得加緊腳步，台鐵改革的成敗將成為王國材從政以來最重要的成績單。
不僅如此，在陸路運輸與人本交通上，王國材自己也承認「上任至今最不滿意的就是道路安全」，尤其是機車死傷事故人數居高不下，就算推出推出機車、高齡者、行人短期安全提升專案等，雖是以「保護這些族群」為由，但仍有很多人認為對機車族有所限制，而今年4月將試辦機車考領駕照後，可再報名參加實際道路駕駛訓練課程，究竟有多少國人會買單？塑造安全的交通環境仍是王國材的年度課題，要達到全年度交通死亡較去年減少5％的目標，恐怕不容易。
此外，台灣交通事業勞資關係近期也頻現緊張局面。在年前，長榮航勤已經發動集體不加班行動，導致航班癱瘓，而桃園航勤更一度要響應行動，雖然春節連假期間危機已經解除，但勞工仍普遍對資方感到不滿，交通事業勞動關係就如同一顆不定時炸彈，如今王國材最緊急的「拆彈行動」，便是中華快遞工會由於不滿績效獎金扣發，在年前便通過罷工投票，今（31）日傍晚便將視結果決定是否啟動罷工。
交通事業涵蓋層面廣泛，交通部長王國材就是陸海空民生統帥，大致台鐵安全改革、高鐵南北延伸案，日常如道路安全維護、行人交通需要，王國材承擔起重責大任，從昔日的最強工具人成為最具專業的拆彈部長，王國材的下半場執政依然挑戰重重。