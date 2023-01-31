助攻成神隊友！爸爸手冊上路　明起準媽媽產檢可拿這2本

巷仔內／統領民生陸海空　王國材留任下半場仍挑戰重重

▲在蔡政府執政的「下下半場」，最強工具人王國材還是民進黨執政下能擔起陸海空民生大任的唯一一人。（圖／NOWnews資料照）
▲在蔡政府執政的「下下半場」，最強工具人王國材還是民進黨執政下能擔起陸海空民生大任的唯一一人。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／特稿

前副總統陳建仁日前正式公告內閣名單，交通部長王國材確定留任。事實上早在內閣改組消息傳出之前，便一直有前基隆市長林右昌將接替王國材的風聲，不過顯然在蔡政府執政的「下下半場」，最強工具人王國材還是民進黨執政下能擔起陸海空民生大任的唯一一人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
前部長林佳龍在0402太魯閣事故後因政治責任下台，王國材就此走馬上任，獨攬交通大局，曾任交通部政務次長、代理部長，中華郵政公司代理董事長、港務公司代理董事長、航發會董事長等我國交通事業要職，王國材的學經歷可說是歷任交通部長中最完整的，從華航機師罷工、長榮空服罷工、輔導Uber納管到其部長任內的台鐵改革，就成果看來，無疑是交通界的「拆彈專家」，只不過，王國材下半場面臨的挑戰恐怕也不少。

在其任內的主要政績「台鐵改革」方面，農曆兔年開工就首要面對的即是台鐵公司化16條子法修訂定案，預計在今（2023）年4月，董事會相關成員與台鐵公司預算便要赴立法院審查，但台鐵企業工會、台鐵產業工會目前仍對子法內容有許多不滿，對於公司化後的營運更是抱有疑慮，隨著2024台鐵公司即將掛牌，王國材與兩工會的溝通勢必得加緊腳步，台鐵改革的成敗將成為王國材從政以來最重要的成績單。

不僅如此，在陸路運輸與人本交通上，王國材自己也承認「上任至今最不滿意的就是道路安全」，尤其是機車死傷事故人數居高不下，就算推出推出機車、高齡者、行人短期安全提升專案等，雖是以「保護這些族群」為由，但仍有很多人認為對機車族有所限制，而今年4月將試辦機車考領駕照後，可再報名參加實際道路駕駛訓練課程，究竟有多少國人會買單？塑造安全的交通環境仍是王國材的年度課題，要達到全年度交通死亡較去年減少5％的目標，恐怕不容易。

此外，台灣交通事業勞資關係近期也頻現緊張局面。在年前，長榮航勤已經發動集體不加班行動，導致航班癱瘓，而桃園航勤更一度要響應行動，雖然春節連假期間危機已經解除，但勞工仍普遍對資方感到不滿，交通事業勞動關係就如同一顆不定時炸彈，如今王國材最緊急的「拆彈行動」，便是中華快遞工會由於不滿績效獎金扣發，在年前便通過罷工投票，今（31）日傍晚便將視結果決定是否啟動罷工。

交通事業涵蓋層面廣泛，交通部長王國材就是陸海空民生統帥，大致台鐵安全改革、高鐵南北延伸案，日常如道路安全維護、行人交通需要，王國材承擔起重責大任，從昔日的最強工具人成為最具專業的拆彈部長，王國材的下半場執政依然挑戰重重。

新內閣上任！藍批敗選內閣苟延殘喘　人民沒有期待

陳建仁「溫暖內閣」正式上任！首日下午前往指揮中心視察

新內閣挨批派系分贓　陳宗彥：沒有派系思考

陳建仁新內閣拍板　4原則組溫暖堅韌團隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀