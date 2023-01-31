法13歲男童上吊輕生　母親：因同性戀遭同學霸凌

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她的兒子魯卡斯（Lucas）1月初上吊輕生，檢方稱，魯卡斯因「同性戀」傾向在學校「遭受同儕霸凌數個月」。
地區檢察官拿翁（Frederic Nahon）今天說，這所中學目前有4名13歲男孩因涉及霸凌導致男童自殺而將受審。
社群媒體出現威脅被告的貼文後，魯卡斯的母親塞維琳今天說，「他們仍是孩子」，應該「受到保護」。
塞維琳哽咽地說，「我當然恨他們」，因為他們「惡劣地對待他」，「我的兒子已經不在我們身邊」。
塞維琳說，她希望涉嫌霸凌的學生出庭後能好好反省，改變自己的行徑，她說她打算親自前往各大校園，告誡大家不要騷擾同學。
塞維琳還說，「他們應該跟我們一起」，向大家解釋欺負別人造成的後果，「這是為他們好」。
檢方27日表示，其他孩子「僅承認曾多次取笑他們的同學」，而不承認蓄意霸凌。
但親近魯卡斯的人說，魯卡斯在戈爾貝鎮（Golbey）的學校遭恐同同學嘲笑與羞辱。魯卡斯曾在日記本中寫過他想自殺。
霸凌他的4名同學分別為兩名男孩與兩名女孩，他們因為接受訊問遭到拘留，之後獲釋，接著將在專為兒童設置的特殊法庭中受審。
由於沒有通報未成年者遭到不當對待，有關當局正在對數名身分不明的人士展開另一起調查。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）11120131
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