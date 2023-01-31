外國觀光客來台目標600萬 王國材透露：陸客佔100萬
疫情指揮中心今（31）日宣布，將取消自中國大陸入境旅客機場唾液PCR採檢，但仍不開放陸客來台。對此，交通部長王國材表示，站在交通部的立場，「我還蠻歡迎大陸人的」，對觀光是樂觀其成，此外他也透露，觀光局今（2023）年預估會有600萬國際旅客來台，其中有100萬是陸客，不過仍尊重指揮中心對於疫情的判斷。
記者黃仁杰／台北報導
王國材表示，觀光局去（2022）年預估約有70萬國際旅客來台，最後實際來台人數是85萬人次。今年目標則是600萬國際觀光客，其中也包括商務旅客。
而為了吸引國際觀光客，王國材指出，預計推出台灣觀巴一日遊、送一卡通或悠遊卡、刷電子票證打折等優惠，另外也會針對國外的組團社、國內的接地社進行補助，另也會續推「台灣鮮果盒兌換卡」，讓觀光客去各地便利超商兌換。
王國材表示，相關方案還在擬定中，將待特別預算通過後，最慢在今年第二季、4月初，包括自行行、團客都有補助。
此外，公共運輸部分，王國材表示，已經和十個縣市洽談，包括北北基桃、中彰投、南高屏，屆時會有各種組合，包括交通月票、觀光巴士折扣、台灣好行等。而兩岸航線目前航點限制在4個，主因為疫情因素，大陸解封後也陸續進行增班，航空業者有建議廣州、南京、重慶等航點復飛，未來會配合政策慢慢恢復。