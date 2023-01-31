高雄2月起演唱會不斷　估產值超過7億元

新的一年到來，高雄今年2月到4月估有21場次大型演出，其中西城男孩、新好男孩及BLACKPINK等國外樂團更是僅在高雄登台，市府初估產值將逾7餘億元，市長陳其邁今（31）日宣布將加碼推出續攤夜經濟方案，將邀集更多商圈夜市、店家小吃、文創商品加入，擴大娛樂消費，帶動整體經濟。
記者鄭婷襄／高雄報導
2至4月高雄演唱會場次爆發，估有21場次國內外藝人大型演出，國外團體包括西城男孩、新好男孩及BLACKPINK，國內人氣歌手樂團部分，則有天團五月天、歌后張惠妹、安溥等人，還有4月的大港開唱，預料將吸引超過40萬歌迷訪高，衝高旅宿業訂房率。其中韓團BLACKPINK3月2場次演唱，目前市區旅館訂房率已近8成，部分知名觀光飯店及連鎖旅館已近滿房；而在周五、六演唱會場次，目前旅館訂房率也已近7成。
為搶占演唱會經濟龐大商機，向外地歌迷推介高雄夜經濟豐富面貌，高市府搭配推出「加食延暢」加碼續攤活動，將徵選百餘家在地特色餐飲，規劃夜派對、露天電影及串聯在地宵夜美食酒吧，憑演唱會門票至指定店家續攤消費，招待喝一杯等活動，讓歌迷在演唱會後，相揪與三五好友同歡暢玩，享受多元類型的美食與消費體驗。
陳其邁表示，高雄擁有得天獨厚的優越條件，場地齊全、交通便利、天氣宜人，他認為辦理演唱會最佳的地點就在高雄，預料2月至4月將吸引超過40萬歌迷訪高，粗估總經濟效益約達7.5億元規模，高雄將加碼推出一系列精彩日夜活動，規劃包括商圈夜市、觀光旅遊、創意市集、文創商品等，讓歌迷們參加演唱會之餘，在高雄盡情遊樂、消費，他笑說不會讓大家在演唱會結束就離開，一定會讓大家好好享受高雄的天氣、景點及日夜美好。