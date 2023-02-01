古今交融的氛圍最迷人！台南登上《紐約時報》風尚雜誌
古都的歷史底韻，古老的歷史建築與城鎮風景，向來是吸引遊客一再造訪的主因之一，像是日本的京都、泰國的清邁、台灣的台南，都是亞洲古都旅遊的首選目的地。《紐約時報》旗下的《紐約時報風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》近日以專文報導台南，大力推薦台南景點、美食及文藝氛圍，讓外國讀者也能看到台南的悠然舒適，顯示台南的古城魅力已經站上國際舞台。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這篇名為《主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命》（Chefs and Bartenders Are Injecting New Life Into Taiwan’s Oldest City）的專文，由記者Chris Schalkx撰稿，首先介紹台南是台灣最古老的城市，過去曾作為首都，這些歷史風貌在市區現存建築都能看到，並追溯到這座城市悠遠的文化共融歷史，台南的古色古香隨處可見，像是安平古堡、孔廟，還有沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館。除了感受歷史文化的魅力，台南的街頭小吃跟餐廳，更讓這裡成為台灣的美食中心，不少台灣民眾特地來到台南，走進數十年歷史的老市場，就是為了排隊品嘗擔仔麵與虱目魚丸湯。
文章中也提到，近年陸續有人受到台南的慢活步調吸引，選擇島內移居。台南這座古都不只有著歷史古蹟，也發展出獨特的藝品工坊、精品店、酒吧、咖啡館，使其成為台灣最受歡迎的旅遊城市。文中特別推薦的景點有，友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、咽・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。作者這麼形容《吃麵吧Jai Mi Ba》，「在台南吃美食的經驗法則就是，隊伍排得越長越好吃，《吃麵吧》就是這麼一家麵店。」對於台南知名人氣日本料理《十平ZYUU TSUBO》，作者介紹老闆夫妻是台北人，移居台南展開新生活，在巷弄老宅開了一間只有十席座位的日料餐廳。想要在白天喝杯酒嗎？可以到《SWALLOW TAINAN 嚥·台南》。來自桃園的老闆在海外旅居多年後，返回台灣定居並落腳台南，開了一間既是間咖啡廳也是雞尾酒吧的風格店家，讓人們從早到晚都能來這裡喝一杯。
紐約時報風尚雜誌報導之下的台南樣貌多元，除了原本的古老元素之外，與時俱進添加許多創新元素，新跟舊的巧妙融合，交織出富有生活感的獨特美學。報導曝光不久後，台南市也因10天連假突破千萬旅次，再次登上媒體版面，觀光產業軟實力有目共睹，在後疫情時代若能加強推動國際觀光，深化經營日、韓、星、馬、泰、越、港等重點市場，有望吸引更多國外旅客，讓台南之美、台灣之美，在國際間發光發熱。