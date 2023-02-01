拔智齒好難受！　牙醫揭「4重點」照護：流質、冰敷、多休息

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以下是牙醫師黃文龍在臉書粉專《你的微笑工程師 黃文龍牙醫師｜新竹竹北齒雕植牙假牙專業牙科》所分享的4個拔智齒後的重點照護：
1. 手術當天盡量吃流質食物 ：拔完智齒後可先觀察半小時到一小時，若傷口沒有不適則可進食，但當日進食盡量以流質食物，如優格、粥為主，避免刺激傷口。術後第2天就可以正常飲食，但要避免刺激性或過燙的食物。
2. 可適度冰敷減緩腫痛 ：拔智齒後出現腫痛以及皮膚瘀青都算是正常的傷口反應，在拔牙後48小時內可每天冰敷6～7次，冰敷5~10 分鐘就要休息，等待臉頰回溫後才繼續下一輪冰敷，若腫痛超過3天且有出血或發燒，則應盡速就醫。
3. 刷牙時避免觸碰到傷口 ：術後24小時即可刷牙，但刷牙時應避免觸碰到傷口，傷口處則可用棉花棒沾生理食鹽水清潔，以免牙膏或漱口水造成傷口不適。避免漱口，因為吐口水、吸血塊或是漱口都可能將齒槽內的血塊沖出，妨礙血液凝結以及減緩傷口復原速度，造成非常疼痛的齒槽發炎。
4. 術後多休息 ：術後照醫囑服用抗生素（有時稱為消炎藥），以避免傷口發炎，甚至出現喉嚨腫痛的現象，多數患者休息即可改善疲勞的現象。
在此黃醫師也特別提醒大家，若拔完智齒後傷口持續不適，應該盡早向專業醫師求助。
本文經 牙醫師黃文龍 臉書粉專《你的微笑工程師 黃文龍牙醫師｜新竹竹北齒雕植牙假牙專業牙科》授權報導
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