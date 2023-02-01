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美法官裁定　亞馬遜以薪資阻員工成立工會屬違法

▲美國法官裁定，電子商務巨擘亞馬遜公司（Amazon）威脅兩座紐約倉庫的員工，如果他們投票表決成立工會，會停止增加工資和福利，此舉違反了勞工法。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國法官裁定，電子商務巨擘亞馬遜公司（Amazon）威脅兩座紐約倉庫的員工，如果他們投票表決成立工會，會停止增加工資和福利，此舉違反了勞工法。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社紐約31日綜合外電報導）美國法官裁定，電子商務巨擘亞馬遜公司（Amazon）威脅兩座紐約倉庫的員工，如果他們投票表決成立工會，會停止增加工資和福利，此舉違反了勞工法。

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法官在昨天做出的裁定中認為，亞馬遜公司管理階層非法暗示加入工會的員工，在勞資談判時，薪資會被凍結；而沒加入工會者，會獲得加薪及新的福利。

法官下令亞馬遜在倉庫張貼告示，提醒員工有權參與集體談判，並聲明公司不會再做出類似威脅。

美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board, NLRB）也著手審理這些指控。

但法官駁回其他數項指控，包括指稱亞馬遜管理階層威脅減薪，把錢用來支付工會應繳款項。

亞馬遜發言人告訴法新社：「我們很高興法官駁回19項，也就是幾乎所有本案中的指控，並正確稱呼其餘3項指控『不明顯或不明確』。事實也持續顯示，我們內部團隊努力做對的事，多數由別有用心的外部團體推動的主張毫無根據。」

紐約市史塔登島（Staten Island）JFK8廠的員工於2022年3月投票決定成立亞馬遜工會（Amazon Labor Union, ALU），這是美國的亞馬遜員工成立工會的首例。

亞馬遜工會試著說服對街LDJ5廠員工也加入，但數週後宣告失敗。

亞馬遜公司質疑亞馬遜工會的表決結果，向全國勞工關係局提出異議。全國勞工關係局駁回了亞馬遜公司的論點，並於今年1月初認可表決結果，要亞馬遜公司立即「真誠地談判」。

亞馬遜公司表示，會提出上訴。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120201

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