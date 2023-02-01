耳屎其實是坨寶！醫師曝狂挖「可怕3下場」 嚴重恐致癌
許多民眾喜歡拿棉花棒挖耳朵，想將裡頭耳屎掏得一乾二淨，可外科名醫江坤俊就說明，其實這舉動很容易造成耳朵感染、聽力受損，更可怕的是會引發外耳道癌症。可若是遇到耳朵進水的狀況該怎麼解決呢？江醫師也提供2個正確方法，用正確的方式對待耳朵。
編輯中心/綜合報導
江坤俊醫師在YouTube節目《江P醫件事》指出，耳道分為外、中及內耳道，而外耳道會分泌油脂，而所謂的耳屎便是油脂與皮膚掉下的角質層、腺體分泌物混合而成，雖然很多人習慣將其挖出，但其實耳屎的油脂可保持外耳道濕潤，內含的酵素則能抑制黴菌生長，可謂是耳朵健康守門員。
關於用棉花棒掏耳朵一事，江坤俊認為粗大的棉花棒無法有效掏出耳屎，反而會因推擠而把耳屎推得更深，並堵塞在裡面使聽力受損，若戳太用力還可能使耳膜受傷。而用指頭去挖，則可能因為指甲刮傷耳道，細菌侵入而引發感染，接著可能誘發嚴重後遺症。
江坤俊舉例，曾有名女子熱衷用小工具挖耳朵，認為這是難得的療癒時刻，不過卻因此多次刮傷耳道釀成感染，直至某次耳朵脹痛流血，才被醫師診斷出罹患外耳道癌症。江解釋，細胞受損後會生成新的細胞，若一次增生失敗，就可能轉為癌症。
若耳屎真的多到影響聽力，江坤俊建議直接請耳鼻喉科醫師協助，運用專業器具在不傷耳道的狀況下取出，而耳朵進水時也別再用棉花棒擦乾，可以朝進水側歪頭，接著原地跳讓水流出，或是拿吹風機吹乾即可。（編輯：李惠婷）