獨／方文琳斷聯劉文正32年 接噩耗震驚大哭：無法置信
70歲歌壇偶像劉文正驚傳逝世，由他一手捧紅的「飛鷹三姝」成員方文琳，受訪表示：「我沒有聽說哎，希望是假消息。」飛鷹唱片1991年收掉，劉文正從此移居美國，方文琳說：「唱片公司解散之後就沒有聯絡了。」而今（15）日接獲劉文正病逝美國的噩耗，她大哭寫下：「無法置信。」
記者羅凌筠/台北報導
方文琳21歲就出道，回想在飛鷹三姝時期，方文琳在台上很敬業、歌唱表現很好，可是下了台就不太在乎打扮，劉文正身為老闆，必須耳提面命，請她們隨時隨地都要保持明星的樣子。
記得有次去馬來西亞搭船巡演，她累得一上船就睡著，每次下船之前，劉文正會喊她們醒來，確定她們化好妝再下船，必須用最美最好的樣子面對歌迷，這些都是「明星」的堅持。只是有次她穿雙夾腳拖鞋就去公司，把劉文正嚇了一大跳，但也沒罵她，只告誡她：「出來要有樣子！」
其實方文琳有玉女歌手的外表，內心卻是叛逆大膽，還敢跟人私奔，當年她與王傑戀愛，從談戀愛開始就想結婚生子，王傑不准她作秀，她就跟包秀的大姊說不去了，結果大姊帶了一票兄弟來教訓，還是劉文正幫她擺平，劉文正對她說過最重的一句話，就是：「妳如果不想唱歌，就回妳的彰化去。」