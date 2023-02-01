新光三越「兔年燈展」4米高主燈聲光秀　必逛3亮點送提燈

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呼應今年移師台北登場的台灣燈會，新光三越睽違三年、以「HUG YOU光環」為主題，盛大打造「兔年燈展」，2/1(三)至2/19(日)，於台北信義新天地打造「HUG YOU光環・兔年燈展」3大最萌展區。台北信義新天地A8北大門的2023兔年主燈《擁抱未來HUG YOU》，由4隻萌兔一起擁抱成4米高的巨兔，並特別邀請金曲製作人侯志堅專屬打造HUG YOU主題曲，於每日下午5點至晚上9點30分、每30分鐘上演聲光秀，期間總計演奏超過200場聲光秀天天和大家互動。
🐰台北信義新天地A9：《夢想禮物TO YOU》擁抱黃色HUG兔會發光
A9《夢想禮物TO YOU》燈區，民眾只要擁抱黃色HUG兔，便會馬上綻放彩色光芒照耀於身上，並同時點亮巨型禮物盒，象徵新的一年讓夢想觸手可及；而且搭配IG互動濾鏡，還能拍下驚喜美照，一定要體驗。
🐰台北信義新天地A11松壽路大門口：《自然祝福FOR ALL》互動花座
A11松壽路大門口的《自然祝福FOR ALL》，則在燈飾兩側設計象徵春天來臨的互動花座機關，開闔之間擁抱自然、彷彿會呼吸。推薦大家說出祝福關鍵字，體驗新年願望成真的隱藏秘密。
新光三越更獨家推出兔年最應景「HUG YOU小提燈」，即日起至2/12(日)，開啟新光三越APP「點數專區」並扣會員點數skm points 50點即可兌換。還不是會員的民眾也別擔心，只要首次申辦新光三越數位貴賓卡、下載APP成為橘卡會員，或持新光三越兒童卡，通通都能免費兌換「HUG YOU兔年小提燈」，（每會員限兌乙份，全台限量6,000份）。
為響應愛心公益，即日起至2/19(日)，會員開啟新光三越APP扣skm points 3,900點，還可兌換台灣之心義賣品「背心帆布袋－狗款」或「票卡夾」，義賣所得點數之等值金額，新光三越將全數捐贈給台灣之心愛護動物協會「紮浪浪計畫」。
新光三越更串連全台各店一同響應「台灣燈會在台北」，共同歡慶元宵節，台北信義新天地「第四屆彩燈展－鴻兔大展」還首度擴大規模，從空橋延伸至地下聯通道；台北南西店「鴻兔大展－彩燈展」集結百位小藝術家，在長達30公尺的大道上滿佈創意彩繪燈籠；由百名孩童合力創作的台北站前店「玉兔嬉春彩燈牆」；台北天母店也有「兔年童心燈籠彩繪」。