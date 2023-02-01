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新光三越「兔年燈展」4米高主燈聲光秀　必逛3亮點送提燈

▲新光三越台北信義新天地打造2023「HUG YOU光環・兔年燈展」，邀來人氣YouTuber夫妻檔蔡阿嘎和嘎嫂二伯點燈，4米高主燈搭配聲光秀，3大亮點一次看還能免費兌換「HUG YOU兔年小提燈」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越台北信義新天地打造2023「HUG YOU光環・兔年燈展」，邀來人氣YouTuber夫妻檔蔡阿嘎和嘎嫂二伯點燈，4米高主燈搭配聲光秀，3大亮點一次看還能免費兌換「HUG YOU兔年小提燈」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

新光三越睽違三年、以「HUG YOU光環」為主題，盛大打造「兔年燈展」並邀來人氣YouTuber夫妻檔蔡阿嘎和嘎嫂二伯點燈，自今（1）日至2/19(日)於台北信義新天地打造「HUG YOU光環・兔年燈展」3大最萌展區，2023兔年主燈《擁抱未來HUG YOU》降臨台北信義新天地A8北大門，由4隻萌兔一起擁抱成4米高的巨兔，搭配金曲製作人侯志堅專屬打造的主題曲，總計演奏超過200場聲光秀天天和大家互動；A9《夢想禮物TO YOU》燈區，民眾只要擁抱黃色HUG兔，便會馬上綻放彩色光芒並點亮巨型禮物盒，還能搭配IG互動濾鏡拍下驚喜美照；A11松壽路大門口的《自然祝福FOR ALL》，則在燈飾兩側設計象徵春天來臨的互動花座機關，開闔之間擁抱自然、彷彿會呼吸。會員只要扣新光三越skm points 50點、首次申辦新光三越數位貴賓卡、下載APP成為橘卡會員，或持新光三越兒童卡，就能免費兌換「HUG YOU兔年小提燈」。

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🐰台北信義新天地A8北大門：2023兔年4米高主燈《擁抱未來HUG YOU》

呼應今年移師台北登場的台灣燈會，新光三越睽違三年、以「HUG YOU光環」為主題，盛大打造「兔年燈展」，2/1(三)至2/19(日)，於台北信義新天地打造「HUG YOU光環・兔年燈展」3大最萌展區。台北信義新天地A8北大門的2023兔年主燈《擁抱未來HUG YOU》，由4隻萌兔一起擁抱成4米高的巨兔，並特別邀請金曲製作人侯志堅專屬打造HUG YOU主題曲，於每日下午5點至晚上9點30分、每30分鐘上演聲光秀，期間總計演奏超過200場聲光秀天天和大家互動。

🐰台北信義新天地A9：《夢想禮物TO YOU》擁抱黃色HUG兔會發光

A9《夢想禮物TO YOU》燈區，民眾只要擁抱黃色HUG兔，便會馬上綻放彩色光芒照耀於身上，並同時點亮巨型禮物盒，象徵新的一年讓夢想觸手可及；而且搭配IG互動濾鏡，還能拍下驚喜美照，一定要體驗。

🐰台北信義新天地A11松壽路大門口：《自然祝福FOR ALL》互動花座

A11松壽路大門口的《自然祝福FOR ALL》，則在燈飾兩側設計象徵春天來臨的互動花座機關，開闔之間擁抱自然、彷彿會呼吸。推薦大家說出祝福關鍵字，體驗新年願望成真的隱藏秘密。

▲新光三越2023兔年主燈《擁抱未來HUG YOU》，座落於台北信義新天地A8北大門，由4隻萌兔組成4米高的HUG兔主燈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越2023兔年主燈《擁抱未來HUG YOU》，座落於台北信義新天地A8北大門，由4隻萌兔組成4米高的HUG兔主燈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲人氣YouTuber夫妻檔蔡阿嘎和嘎嫂二伯，擔任新光三越「兔年燈展」點燈大使。（圖／記者蕭涵云攝）
▲人氣YouTuber夫妻檔蔡阿嘎和嘎嫂二伯，擔任新光三越「兔年燈展」點燈大使。（圖／記者蕭涵云攝）
新光三越更獨家推出兔年最應景「HUG YOU小提燈」，即日起至2/12(日)，開啟新光三越APP「點數專區」並扣會員點數skm points 50點即可兌換。還不是會員的民眾也別擔心，只要首次申辦新光三越數位貴賓卡、下載APP成為橘卡會員，或持新光三越兒童卡，通通都能免費兌換「HUG YOU兔年小提燈」，（每會員限兌乙份，全台限量6,000份）。

為響應愛心公益，即日起至2/19(日)，會員開啟新光三越APP扣skm points 3,900點，還可兌換台灣之心義賣品「背心帆布袋－狗款」或「票卡夾」，義賣所得點數之等值金額，新光三越將全數捐贈給台灣之心愛護動物協會「紮浪浪計畫」。

新光三越更串連全台各店一同響應「台灣燈會在台北」，共同歡慶元宵節，台北信義新天地「第四屆彩燈展－鴻兔大展」還首度擴大規模，從空橋延伸至地下聯通道；台北南西店「鴻兔大展－彩燈展」集結百位小藝術家，在長達30公尺的大道上滿佈創意彩繪燈籠；由百名孩童合力創作的台北站前店「玉兔嬉春彩燈牆」；台北天母店也有「兔年童心燈籠彩繪」。

▲台北信義新天地A9《夢想禮物TO YOU》，擁抱黃色HUG兔會發光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北信義新天地A9《夢想禮物TO YOU》，擁抱黃色HUG兔會發光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北信義新天地A11松壽路大門口，《自然祝福FOR ALL》打造互動花座。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北信義新天地A11松壽路大門口，《自然祝福FOR ALL》打造互動花座。（圖／記者蕭涵云攝）

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