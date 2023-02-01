年後飲食控制議題夯！NU SKIN全新TRME打造個人均勻攻略

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據美國運動醫學會（ACSM）最新「2023 年全球健身趨勢調查」中顯示，結合飲食、營養和運動的健身與穿戴式裝置科技健身同列為2023十大健身趨勢之列，顯示除了飲食控制，消費者也會透過營養保健食品輔助，達到健身目的。自2015年Nu Skin推出TR90系列便成為業界的指標性產品，透過保健食品補充關鍵元素，進而達到飲食控制與健康管理的目標！
然而，隨現代人生活型態忙碌且多變，消費者逐漸追求產品「個人化、客製化」，TRME系列產品恰巧符合當代需求！消費者可依據自身需求與生活飲食型態，彈性、自由地搭配不同產品組合，打造個人化均勻管理攻略；無論是想要透過短期控制優化外在形象的女性、應酬多且熱愛美食的社交達人、或不小心飲食攝取量失控的暴食族，都可自行定義最符合個人需求的產品組合；消費者可以14天套裝組合啟動均勻管理計畫，體驗兩週初始有感，而後依據個人管理方案持續選用TRME系列產品，更輕鬆無負擔地踏上健康飲食與平衡生活的旅程。
TRME全系列共五款產品，並提供14天套裝：
纖燃膠囊（2370 元/84顆）調整生理機能，幫助新陳代謝，14天初始有感。
我的奶昔（2330元/14包）含優質蛋白質與膳食纖維，加入脫脂奶、豆漿或冷開水中，滿足身體所需的有感奶昔；除經典香草口味外，更提供幸福的奶茶風味。
先食茶（3450元/30包）餐前一包加入飲用水或飲料中，增加飽足感，建議在每天進食量最大的一餐前飲用。
積本質膠囊（2850元/ 60顆）精選草本萃取物，幫助維持能量正常代謝，支持健康生活型態。
FUN鬆飲（2650元/30包）含番紅花萃取物等，維持心情愉悅、幫助輕鬆面對內外干擾，執行健康管理計劃、享受平衡生活的輕飲品。
TRME 14 天套裝（4550元）套裝內含纖燃膠囊+我的奶昔，即刻啟動均勻管理計畫，體驗初始有感，勢在必「型」！
搭配333+飲食與運動習慣 事半功倍
除了營養補充品，適當的飲食與運動習慣也很重要。使用TRME產品期間建議搭配333+飲食計畫，包括3份澱粉、3份蛋白質、3份以上的蔬菜水果，每份以手掌心大小為原則；而進食順序上也可先吃富含膳食纖維的蔬菜以及優質蛋白，不僅可以增加飽足感，足夠的蛋白質攝取也能妥善維持肌肉量。此外，維持心情愉悅也很重要，TRME的彈性配置除了可以符合個人化需求，也能降低管理計畫執行期間，須嚴格規範進食時間與攝取輔助食品產生的緊繃感。
6S品質措施嚴格把關 品質有保障
Nu Skin擁有強大的科研技術及30年以上研發經驗，以製藥的高規格生產保健食品。所有商品從產品研發、原料萃取到產品生產，都遵循6S品質措施，在方向選擇（SELECTION）、來源（SOURCING）、規格（SPECIFICATION）、標準化（STANDARDIZATION）、安全（SAFETY）、實證（SUBSTANTIATION），經過嚴格的測試與重重把關，讓消費者皆能安心使用。