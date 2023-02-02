2023立春拜土地公！周六迎「最佳求財日」　1招賺飽財氣

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命理專家廖美然表示，民眾在開工後習慣到住家或公司附近土地公廟祈求保佑，尤其2023年是閏雙二月，千萬別忘了祭拜土地公，最佳求財日就是周六2月4日這天，也就是農曆正月14「立春」，至於最靈驗時辰不可錯過早上9點，這時拜土地公或煮發財水，對一整年財運大有幫助。
◾拜土地公供品準備什麼？
新年想開運招財，拜土地公有秘法，命理專家廖美然分享4大求財供品，跟土地公說說話、祈求保佑，讓兔年更順遂好運。
1、五果（鳳梨、蘋果、火龍果、香蕉、橘子）
2、6個包子（肉包菜包皆可，不要筍包）
3、小罐蘋果西打
4、少許糖果或巧克力
◾發財水擺法及用法
趁立春這天補財庫，可自煮「發財水」。廖美然提到，煮完發財水唯獨不能放在廁所地上，其他地方都可存放，包括放存摺的抽屜、辦公室或櫥櫃皆可，放在家中財位最佳。擺放一年後，明年就可再煮新的財水，舊財水可用來噴灑家中花朵盆哉，增加財氣。但要注意，每年煮財水的錢幣都要換新，或是將煮過的168元錢幣用錦囊福袋裝起來，就是可生錢子的錢母。
◾發財水怎麼煮？
📍材料：168元銅板（50元1枚、10元10枚、5元2枚、1元8枚）、圓形塑膠罐（高約15公分、直徑約12公分）
📍製作方法：
步驟1、將168元錢幣放入鍋內，加入陰陽水（冷水＋熱水）。
步驟2、將168元錢幣與陰陽水一起煮開約15至20分鐘。
步驟2、待水冷卻後，將銅板跟水一起裝入瓶罐約8分滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。