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2023立春拜土地公！周六迎「最佳求財日」　1招賺飽財氣

▲2023立春要拜土地公開運，命理專家點出周六最靈驗時辰，並可煮發財水補滿財庫、連旺整年。（示意圖／Shutterstock）
▲2023立春要拜土地公開運，命理專家點出周六最靈驗時辰，並可煮發財水補滿財庫、連旺整年。（示意圖／Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

這周六2月4日不只是補班日，也是24節氣中的第一個節氣「立春」，象徵春天開始，從立春到立夏這段期間稱為春季。而立春到來，也代表虎年結束，交節氣後正式進入兔年，命理專家廖美然指出，2月4日立春是全年最佳求財日，把握絕佳時辰拜土地公，補滿財庫連旺一整年。

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◾何時要拜土地公？
命理專家廖美然表示，民眾在開工後習慣到住家或公司附近土地公廟祈求保佑，尤其2023年是閏雙二月，千萬別忘了祭拜土地公，最佳求財日就是周六2月4日這天，也就是農曆正月14「立春」，至於最靈驗時辰不可錯過早上9點，這時拜土地公或煮發財水，對一整年財運大有幫助。

▲立春開運要拜土地公，可準備4大類供品。（圖／鴻凱娛樂）
▲立春開運求財要拜土地公，可準備4大類供品。（圖／鴻凱娛樂）
◾拜土地公供品準備什麼？
新年想開運招財，拜土地公有秘法，命理專家廖美然分享4大求財供品，跟土地公說說話、祈求保佑，讓兔年更順遂好運。

1、五果（鳳梨、蘋果、火龍果、香蕉、橘子）
2、6個包子（肉包菜包皆可，不要筍包）
3、小罐蘋果西打
4、少許糖果或巧克力

◾發財水擺法及用法
趁立春這天補財庫，可自煮「發財水」。廖美然提到，煮完發財水唯獨不能放在廁所地上，其他地方都可存放，包括放存摺的抽屜、辦公室或櫥櫃皆可，放在家中財位最佳。擺放一年後，明年就可再煮新的財水，舊財水可用來噴灑家中花朵盆哉，增加財氣。但要注意，每年煮財水的錢幣都要換新，或是將煮過的168元錢幣用錦囊福袋裝起來，就是可生錢子的錢母。

◾發財水怎麼煮？
📍材料：168元銅板（50元1枚、10元10枚、5元2枚、1元8枚）、圓形塑膠罐（高約15公分、直徑約12公分）

📍製作方法：
步驟1、將168元錢幣放入鍋內，加入陰陽水（冷水＋熱水）。
步驟2、將168元錢幣與陰陽水一起煮開約15至20分鐘。
步驟2、待水冷卻後，將銅板跟水一起裝入瓶罐約8分滿。

▲周六補班日迎立春，可煮發財水補財庫。（圖／鴻凱娛樂）
▲周六補班日迎立春，可煮發財水補財庫。（圖／鴻凱娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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