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房市／信義房屋統計2022家戶購屋比　新竹縣是買氣王

▲新竹縣家戶購屋比達5.77%，明顯超越六都等區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲新竹縣家戶購屋比達5.77%，明顯超越六都等區域。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

信義房屋統計象徵區域買氣的家戶購屋比，2022全國的家戶購屋比約3.5%，代表每百戶人家有3.5戶購屋，較2021年有3.87%的家庭購屋出現明顯衰退。以北部的北北基桃生活圈來看，只有基隆2022年家戶購屋比較2021年逆勢增加，反映在高房價的壓力下，有購屋人轉往平價區域購屋，六都加上新竹地區的購屋王則是新竹縣，2022年每百戶家庭有5.77戶購屋。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，從2022年買賣移轉衰退與家戶持續增加，大概就可嗅出2022年家庭買氣出現明顯衰退的味道，若就區域來看，最有活力的還是桃、竹與台中市，每百戶家庭購屋比例高於其他都會區，主要原因包括就業機會多、人口結構年輕，區域裡面有更多的自用需求帶動。

值得留意的是，雙北市高房價仍持續導致部分購屋人向外尋求購屋機會，因此會發現基隆近年的大型推案，都成功吸引部份雙北通勤族往基隆購屋，雖然冬天氣候較為潮濕，但相對房價可負擔又能買到較大的居住空間。

統計顯示，六都加上新竹地區，家戶購屋比最低的是台北市，去年每百戶家庭僅有2.72戶購屋，高房價問題加上捷運網絡成熟，讓大台北地區通勤族購屋時有更多選擇，但新北市、桃園市的家戶購屋比也都較2021年呈現衰退，整個北台灣去年房市買氣也受到高房價與外在因素影響，市場買氣出現明顯下滑。

不過在北北基生活圈中相對低價的基隆市，家戶購屋比從2021年的3.6%，成長到4.21%，成為2022年北台灣的房市小亮點，至於新竹縣家戶購屋比達5.77%，明顯超越六都等區域，主要是因為新竹縣的都市規模不像直轄市那麼大，但卻有台灣重要的科技產業聚落，區域內聚集許多高所得的工作族群，同時每年也吸引許多工作人口往新竹移動，衍生出穩定的購屋需求。

台中地區的家戶購屋比維持相對穩定，衰退幅度甚小，可能與市場逐漸進入交屋高峰期有關，南台灣的台南市與高雄市，2022年每百戶約有3.2戶購屋，若就衰退幅度來看，高雄減少的幅度比台南略高一些。

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