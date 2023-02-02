平均地權條例子法何時推動？林右昌曝：預計4月完成

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林右昌說，上午六都市長皆參與了院會，大家很關心跨縣市協作及地方與直轄市上，是否有更多合作機會？他強調，內政會扮演協助推動都會圈規劃工作，因國土與都市規劃為國家競爭力發展重要基礎，盼用區域發展高度，協調整合都市相關計畫，甚至包括產業經濟建設與交通規劃。
林右昌指出，過去因較缺乏整合性機制安排，未來會盡快去拜訪幾位直轄市長，協調整合都市發展問題。林右昌說，早上院會後也跟台北市長蔣萬安提及此事，對方也非常贊成，雙方會先就大巨蛋課題一起視察。談到新北市長侯友宜，林右昌也說本來就很熟悉對方，新北、台北、桃園與基隆連結在一起，未來也會盡速拜訪，就相關問題進行研商並解決。
媒體問，針對使用權宅法案討論進程？預計何時送至立法院審議？林右昌回應，這是一個思考方向，也是一個政策現在正在研擬，進行充分討論後會來跟大家報告，因為這不只牽涉到內政部，也涉及相關部會。
針對《平均地權條例》相關子法與推動行程有無規劃？林右昌說，心裡當然有時程，預計4月份左右。他說明，居住正義分兩部分，一部分是租屋正義，另一部分是能夠買得起。
話鋒一轉，林右昌說，前兩天新加坡前總理李顯龍提到新加坡年輕人買得起房，但台灣年輕人買不起，因兩個買的是不一樣的東西，新加坡土地是國有，所以年輕人買的房子是房屋使用權，並無房屋及土地所有權，台灣買的是所有權與土地，兩者無法相比。
林右昌強調，總統、院長都很關心住宅政策，之前已有基礎立法也已完成，接下來就是子法的修訂，「預計4月份就能完成」；林右昌說，租屋者對象很多包含家戶、學生，甚至跨縣市的租屋族，都在這次政策對象思考內，希望給這些群體相關支持。
林右昌提到，另外已有貸款民眾，如何在這次政策給予實質幫助，相關考量已都在收驗當中，最後若有完整成果，不只會在內政部層級，會在行政院層級跟各界報告；另政策也會納入，有能力想購屋之民眾。