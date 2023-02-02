節能減碳降成本！中龍鋼鐵自主管理推廣有成獲得雙金

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李昭祥說，該公司各單位所組成的自主管理圈，於去(111)參與外界所舉辦的自主管理競賽，成果豐碩獲雙金之肯定，其中，煉鋼廠「進步圈」參加經濟部委託中衛發展中心所舉辦的台灣持續改善競賽(TCIA)，在118家企業共240組菁英團隊中嶄露頭角，獲得金塔獎之殊榮；公用設施處「至善圈」則參加由先鋒品質管制學術研究基金會所辦理的第45屆全國金銀獎品管圈競賽，也摘下金獎之殊榮。
李昭祥指出，煉鋼廠「進步圈」的黃金團隊，是由煉鋼廠轉爐工場扁鋼胚鑄造課輪班同仁所組成，除了曾於2019年代表台灣，參加日本舉辦國際品管圈(ICQCC)競賽榮獲Gold Award殊榮外，2022年更榮獲TCIA全國競賽團結組金塔獎之榮譽，
該案是由基層人員在生產扁鋼胚過程中，自發性找尋節能減碳的改善點，以改良預熱器構造，提升熱效能，並優化溫度控制，來減少天然氣的使用，使整體預熱成本降低約59%，減少排碳幅度約62%，相當於37417公斤CO2，約種5000棵樹的貢獻，也因此取得經濟部智慧財產局新型專利認證。
至於公用設施處「至善圈」，是由公用設施處電氣檢修課同所組成，此次改善透過團隊不斷討論及巧思，眾志成城，共同克服維護工作中定位困難及固定不易等多項作業障礙，此一改善特色是善用自動防錯的愚巧法，進行創意發想出模組化對策，投資成本，卻能有效大幅度減少單項作業工時約達840分鐘，大幅提升工作效率的同時，亦消除了工安疑慮，使該主題於2022年第45屆全國金銀獎品管圈競賽獲得金獎之肯定。
李昭祥進一步指出，該公司將持續改善自主管理活動，他認為，這是企業永續經營的利器，節能減碳議題已由環保轉化至經濟層面，並為迎接ESG浪潮，已加大節能減碳執行力道，公司內部也於去年新增「碳中和獎」，以鼓勵所有同仁多找尋節能減碳相關主題，並利用團隊的力量，進行系統性改善，也顯示出中龍鋼鐵不斷精進製程設備的同時，更不忘善盡企業社會責任、響應世界潮流的碳中和趨勢，持續秉持「點滴經營，積小勝為大勝」的精神與同仁攜手同心，朝向「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的新願景共同邁進。