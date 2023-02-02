台北國際電玩展開幕　數位部展出22款友善及原創獲獎遊戲

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呂正華說，考量新創遊戲業者初期起步規模較小，在遊戲開發過程易受限資源不足，為體恤並協助團隊蓄積能量，產業署積極培力遊戲相關產業人才，並投入必要發展資源，以「獨立遊戲開發獎勵計畫」輔導並鼓勵台灣獨立遊戲團隊研發高品質原創作品。
該計畫自2020年啟動，每年獎勵8間團隊作品研發，至今已累積計24間團隊作品獲獎，6間團隊作品成功上市，並獲得可圈可點的銷售佳績。此次電玩展亦有7家計畫獲獎作品廠商，泡芙虎克工作室《Recall：Empty wishes》、錯誤美學有限公司《17號當舖》、頑皮牛有限公司《窒愛》、水月鏡花《禾之屋物語》、心流股份有限公司《Bionic Bay：換影循跡》、島國有限公司《園區計畫》、大頑遊戲創作有限公司《搖搖星球》參展與玩家互動體驗，測試並優化產品。
產業署提到，今年度該計畫預計於3月開跑徵件，除了提供超過1000萬的研發獎金鼓勵開發者外，未來也會持續投注人才培力及產業媒合機會，與遊戲開發團隊共創產業新機。
產業署表示，本次電玩展中，除「獨立遊戲開發獎勵計畫」獲獎作品專區展示外，亦規劃「大級大力-友善遊樂園」攤位，展出通過友善遊戲指標的獲選遊戲14款，以及由六都消保官共同評選出的5家消費爭議處理友善業者。針對消費宣導方面，設計5道關卡，提供民眾闖關遊玩、拿獎品，讓玩家認識遊戲分級規範、學習到正確安全的遊戲消費觀念、防範詐騙的知識。即日起至2月5日，邀請民眾安心觀展、健康遊玩、好禮滿載而歸！