今開喝！四大超商補班咖啡PK：美式拿鐵買1送1、濃湯半價

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周六（2/4）補班祭出一日限定，到門市買原價90元的精品拿鐵，冰熱任選買1送1，若再搭配自備杯折5元，最低40元能喝到近百元的精品咖啡。目前則持續發動開工優惠，每日凌晨0點在APP開賣濃萃美式買8送8，每天補貨1萬2500組，一路喝到補班日。
📍APP｜即起至2/6
▪濃萃美式每日限量買8送8，5折（平均原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵每日限量買5送2，7.1折（平均原價60元、特價43元）
▪風味指定冰飲任4杯168元，6.5折（平均原價65元、特價42元）
▪西西里系列3杯168元，7折（平均原價80元、特價56元）
▪完熟蘋果系列3杯168元，6.6折（平均原價85元、特價56元）
🟡全家
今（3）日起至2月5日限時3天，到門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）、嵜本玉米濃湯（65元）皆買1送1，且咖啡冰熱不限。線上APP隨買跨店取另有補班限定促銷，2月4日當天開賣6罐RedBull紅牛能量飲搭配6杯大杯特濃美式，提神組合價410元，等於「紅牛＋美式」平均68元。
🟡OKmart
今明兩日限定（2月3日、2月4日），全台880間門市推出大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）同品項買2送1，不限冰熱。換算下來大杯美式平均30元、大杯拿鐵平均37元，相當於6.7折。
🟡萊爾富
即日起至2月7日期間，全台門市與APP整買零取同步推出咖啡優惠，大杯特濃美式買15送15，5折後平均單杯28元；以及大杯特濃拿鐵買15送10，平均單杯39元、約6折，可透過紙本券寄杯或存入APP內跨店領取。