2023立春習俗！躲春時間2H曝、化整年災禍　做1事催財運

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1、立春存錢旺財運
立春音同「利存」，在周六這天要將168元、1680元或1萬6800元，把特定金額數字轉進自己最常使用的銀行帳號，可以啟旺財運事業運一整年。
2. 聲音催貴人
周六立春上午10時42分21秒交節氣後至11點整，連續15分鐘以上，使用手機或音響，在住家南方播放佛樂，如果住家環境允許，可在此位置站或坐誦經念佛效力最大，利用音波震動原理催旺自己的貴人。
3. 擺百合招貴人
立春這天在交節氣後，用透明的花瓶裝香水百合，花朵數要1、3、5朵，也是放在家中的南方，同樣可以達到催事業貴人的效果，對家中環境不允許放佛樂的人來說是另一種選擇。
4. 放風車催文昌
2月4日交節氣後，在家中南方插上一支紙風車，大小、顏色不拘，一直放到驚蟄（3月6日）就可以撤掉，也是另一種催貴人運的方法，主要適合學習中的學生遇到良師、推甄學生遇到賞識自己才華的老師。
5. 躲春避厄運
兔年犯太歲的生肖，尤其屬「龍、雞、鼠」生肖者，建議立春要「躲春」。由於太歲在立春這天正式交接，天地磁場更為混亂，周六立春這天不能有口舌之爭，必須和睦、心平氣和迎接這一天。在一些地方習俗中，躲春這天還不宜搬遷、探望病重患者及參加喪事，以免招惹晦氣，影響整年運氣。
🟡犯太歲生肖「躲春」3QA
Q1：該怎麼「躲春」？
可在房間裡或任何一個地方待著，只要不出門、不見月光，安安靜靜待上兩個小時左右，從新太歲出現待到舊太歲離開，如此就能成功躲春、化解一整年的災禍。
Q2：躲春時間是何時？
周六立春上午10時42分21秒交節氣，往後推2小時即為躲春時間，也就是4日上午10:42至12:42。
Q3：必須外出不能躲春怎麼辦？
若那2小時內必須外出，無法待在室內，命理專家柯柏成也提到解決辦法，可默念佛號南無觀世音菩薩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。