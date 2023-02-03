家長看過來！經部籲購買手提燈籠注意這些事　安心慶元宵

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標準檢驗局今日指出，手提燈籠屬節慶商品，為增添年節氣氛，市面上手提燈籠的材質或形式上變化多樣，以吸引消費者購買及提供兒童玩耍使用。
為維護兒童遊戲安全，只要是設計、製造、陳列、銷售或標示供14歲以下兒童玩耍遊戲使用的手提燈籠，都屬於標準檢驗局公告的應施檢驗玩具商品範圍，無論是進口或是國內產製，皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才可進入國內市場。
標準檢驗局強調，為使相關單位採購符合檢驗規定的手提燈籠提供給大眾，已函請交通部觀光局、衛生福利部、經濟部中部辦公室、各縣市政府等機關，確認所採購的「手提燈籠」是否於商品本體或外包裝貼有商品檢驗標識及中文標示等相關資料。
此外，為了讓兒童歡慶元宵節，標準檢驗局呼籲家長在選購手提燈籠時，除了應注意應購買有貼附「商品檢驗標識」的手提燈籠商品之外，還要注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。
在選擇適合兒童年齡的燈籠玩具時，勿將非適用年齡的燈籠玩具給幼童玩耍，以避免不必要的傷害，購買時也需檢查手提燈籠組裝零件是否牢固及其小物件是否易鬆脫，以防兒童誤吞。
最後，標準檢驗局提醒，須注意燈籠附件的提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險，同時，注意電池的正負極標示，若須使用二顆以上電池時，應避免混用不同廠牌、材質或規格的電池，以防止過熱發燙引發危險，另外，使用傳統的蠟燭燈籠或3歲以下的兒童在使用手提燈籠時，家長應陪同在旁看護。
標準檢驗局強調，消費者對於所購買的商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，歡迎消費者至標準檢驗局網站上的「商品安全資訊網」查閱。