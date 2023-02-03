燦坤Apple Day今開跑！果粉快衝限1天 iPhone砍5512元
平時價格很硬的APPLE產品，想划算入手就是得抓緊通路或導購活動，果粉睽違已久的「燦坤Apple Day」來了！今（3）日限定1天於上午11時準點開跑，全台實體門市及線上商城同享折扣，指定款iPhone打8.7折、現省5千元，《NOWnews今日新聞》整理7大好康搶先看。
記者黃韻文/綜合報導
◾好康1、指定款iPhone下殺8.7折，iPhone 14 Plus 512GB原價4萬2400元、特價3萬6888元，現折5512元；iPhone 14 512GB原價3萬8400元、特價3萬3408元，現折4492元。
◾好康2、指定款iPhone 14 Pro現買現折5%；Apple Watch指定款現折7%。
◾好康3、MacBook Air M2 13.6吋原價3萬7900元，特價3萬4110元，現折3790元，再送市價1000元螢幕保護貼。
◾好康4、AirPods Pro 2nd原價7490元、特價6980元，再送市價980元UAG保護殼。
◾好康5、指定款iPad Pro M2及iPad 10th皆現折7%，加購副廠品牌周邊再享最高6折。
◾好康6、Apple Day限定，Microsoft Office Home 2021 家用版盒裝特價4390元，加送Microsoft無線行動滑鼠（原價599元）。
◾好康7、買Apple主機加購Canon MG3077 無線相片複合機，原價1999元、限時加購價999元，一台主機限加購一台印表機。