走過手傷低潮！陳偉殷：我只有一個目標！回到球場上！

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陳偉殷從18歲開始征戰職棒賽場，美職及日職生涯累積96勝。近期因肩膀受傷治療，也讓他多了時間放慢腳步，沉澱後有了更多人生體悟，37歲的他面對接下來球員生涯，毫不考慮直言：「我只有一個目標！回到球場上！」他透露，順利與否不是我現在考慮的，回到球場可以投球我就是往前衝，若是球員生涯退下來，還有很多事情可以做！
以「一生懸命」為座右銘，棒球早已經是與陳偉殷一輩子密不可分的關係，積極讓自己回到球場上投球是目前最重要的事，他表示：「打球過程才是讓自己做享受的事情，延續下去才有動力，可以做自己喜歡的事情、又可以帶給更多人快樂，繼續打球不是為了要賺錢、往上爬的紀錄，而是享受每一場比賽！」回憶從學生時代每天認真練球、18歲進入職業後每一場比賽都很開心，追求著刺激感！他依舊眼神炙熱：「每一場比賽，超過300場賽事的登板，每次遇到事情都不一樣。」
曾待過兩國職棒聯盟，陳偉殷談起受訓文化差異，其中兩大知名教練落合博滿、Buck Showalter帶隊風格類似！「以先發投手、想法為主，調配也類似，私底下會與球員聊天交流」；日籍教練私下吃飯、泡澡會主動與球員聊天，把所得運用在球場上面，陳偉殷透露截然不同：第一次參與金鶯春訓，整個嚇到，30公尺跑三趟就結束了，「以為我聽錯！怎麼可能，就結束了」做操到結束僅花2小時。
知名球評曾文誠斷言指出：「投手碰到肩膀是死刑！」陳偉殷坦言2019曾拉傷，那次一個月就回到球場，但這次從發現不對勁、近2個月沒有比賽，醫院回診到復健賽發現異狀，他回憶：「丟球出去發現肩膀不是我的，整個軟掉，第一顆140出頭，後來越來越慢降到132，趕緊舉手跟投手教練反應。」問及阪神球隊釋出那一刻的心情？他坦言：「好像這樣子對我比較好，投完最後一場比賽，我跟老婆聊過，覺得自己好像撐不住，要硬撐可以，但我不能保證能撐過整個球季。」期待這位台灣殷雄重返榮耀，陳偉殷對球迷感性喊話：「未來還能夠繼續打幾年職業生涯我自己不知道，但我會很珍惜接下來的每一年時間，在職業生涯後期，希望大家還可以繼續為我加油，期待接下來每一場比賽投出更好的成績給大家看。」