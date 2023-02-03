跳舞也不行？伊朗情侶街頭甜蜜擁舞遭捕　最扯刑期曝

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去年9月哈米尼因為未遵守頭巾規定，而遭到警方毆打致死，因而引起大規模抗議浪潮，當局政府隨即採取鎮壓手段，讓民眾情緒更加不滿。值得注意的是，兩人選為跳舞的地點是伊朗德黑蘭有「自由紀念塔」稱號的阿扎迪塔（Azadi Tower）前的空地廣場，作為抗議推翻殘暴政權的一部分。哈吉吉在影片中未戴上頭巾，除此之外，兩人的舞蹈十分平凡，並未有過激舉動。
不過這段跳舞影片卻仍然引起伊朗當局不滿，認定哈吉吉未戴上頭巾「敗壞習俗」，並指控兩人「鼓勵腐敗、公開賣淫（encouraging corruption and public prostitution）」，稱兩人的跳舞影片是「顛覆國家（disrupting national security）」。
伊朗警方於2022年11月10日將兩人逮捕，便衣警察還毆打他們。面對伊朗當局的指控，哈吉吉和艾哈邁迪卻被要求不能有律師陪同出席聽證會，保釋請求也遭到拒絕，最後兩人被判處了10年6個月有期徒刑。報導指出，其他分享該影片的網紅也遭到當局指控「顛覆國家」。
哈米尼之死引發伊朗自1979年以來規模最大、最激烈的革命，據活動人士表示，政府對抗議活動的鎮壓已導致520多人死亡，近2萬人被捕。