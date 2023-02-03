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跳舞也不行？伊朗情侶街頭甜蜜擁舞遭捕　最扯刑期曝

▲哈吉吉和艾哈邁迪是一對網紅情侶，兩人上傳在廣場上跳舞的影片後遭到逮補。（圖／翻攝自推特@AlinejadMasih）
▲哈吉吉和艾哈邁迪是一對網紅情侶，兩人上傳在廣場上跳舞的影片後遭到逮補。（圖／翻攝自推特@AlinejadMasih）

國際中心徐筱晴／綜合報導

去年9月，一名伊朗女子哈米尼（Mahsa Amini）因違反頭巾規定被宗教警察毆打致死，因而引起伊朗群眾憤怒，伊朗國內抗議潮四起，當局也不斷進行鎮壓、逮捕。近日有一對伊朗年輕情侶在社群平台上傳一段他們在街頭甜蜜共舞的影片，隨後卻遭到當局逮捕，並判處兩人10年6個月有期徒刑。

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根據《太陽報》報導，21歲的哈吉吉（Astiyazh Haghighi）和22歲艾哈邁迪（Amir Mohammad Ahmadi）是相當有名氣的網紅情侶，他們的社群帳號有將近200萬粉絲追蹤，他們在去年11月時上傳了一段在街頭共舞的影片，可以看到兩人甜蜜的互相擁抱，一同開心地跳舞，艾哈邁迪還抱起了哈吉吉。

去年9月哈米尼因為未遵守頭巾規定，而遭到警方毆打致死，因而引起大規模抗議浪潮，當局政府隨即採取鎮壓手段，讓民眾情緒更加不滿。值得注意的是，兩人選為跳舞的地點是伊朗德黑蘭有「自由紀念塔」稱號的阿扎迪塔（Azadi Tower）前的空地廣場，作為抗議推翻殘暴政權的一部分。哈吉吉在影片中未戴上頭巾，除此之外，兩人的舞蹈十分平凡，並未有過激舉動。

不過這段跳舞影片卻仍然引起伊朗當局不滿，認定哈吉吉未戴上頭巾「敗壞習俗」，並指控兩人「鼓勵腐敗、公開賣淫（encouraging corruption and public prostitution）」，稱兩人的跳舞影片是「顛覆國家（disrupting national security）」。

伊朗警方於2022年11月10日將兩人逮捕，便衣警察還毆打他們。面對伊朗當局的指控，哈吉吉和艾哈邁迪卻被要求不能有律師陪同出席聽證會，保釋請求也遭到拒絕，最後兩人被判處了10年6個月有期徒刑。報導指出，其他分享該影片的網紅也遭到當局指控「顛覆國家」。

哈米尼之死引發伊朗自1979年以來規模最大、最激烈的革命，據活動人士表示，政府對抗議活動的鎮壓已導致520多人死亡，近2萬人被捕。

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