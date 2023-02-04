台灣燈會登場！首週末「38場精彩演出」　六大展區這樣玩

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活動時間：週一至週四 : 14:00 - 22:00（亮燈17:00 - 22:00）；週五至週日 : 10:00 - 22:00 （亮燈17:00 - 22:00）。
【開幕首個週末（2/4、2/5），38場精彩演出必看】
「2/4六」：
主舞台17:05祭戰神／17:14獅舞鬧元宵／17:24紫氣東來／17:34迷靈之戀-火之舞／17:49舞神將。
光源舞台17:30大自然的呼喚／18:30魯凱榮耀／19:30聲音的力量／20:30梁文音／21:30BOXING。
未來舞台18:00金木犀／19:00燈不會嘻／20:00踢踏爵士饗宴／21:00踢踏爵士饗宴。
多元舞台13:00當代客家藝術表演（小青蛙劇團）／15:00當代客家藝術表演（彤溫岑二重唱）／17:00當代客家藝術表演（邱淑蟬feat達卡鬧）／19:00當代客家藝術表演（羅思容與孤毛頭樂團）／21:00當代客家藝術表演（山狗大後生樂團）。
「2/5日」：
主舞台16:39祭戰神／16:49獅舞鬧元宵／16:59紫氣東來／17:10迷靈之戀-火之舞／17:25願明天帶來幸福和光明。
光源舞台17:30島嶼之光／18:30魔幻森林－地底狂歡／19:30神獸奇幻之旅／20:30默島新樂園／21:30島嶼之光。
未來舞台18:00邊緣轉生術／19:00小小世界／20:00三八牲仙／21:00小時候聽的歌。
多元舞台13:00緬甸傳統音樂和舞蹈／15:00印尼爪哇傳統舞蹈／17:00拉丁流行樂團／19:00娜雲飛揚展鴻兔／21:00歡樂搖擺慶元宵。
【主題展區開放】
光展區：位於東區商圈，帶領台北走向潮流尖端的場域。用光打開這座城市，每件作品如同希望之光坐落在商圈巷弄間，融入我們的生活空間、點亮這座城市如同照亮這座城市舞台。
源展區：位於松山文創園區。累積超過百年歷史的台北，擁抱來自各地的多元文化，源展區在這個具有歷史意義伴隨多元創意的場域，讓作品帶領我們感受台北的多元共融。
未來展區：位於信義商圈、四四南村。此區讓作品帶領我們感受台北的潮流文化、數位科技、永續未來，更讓建築本身成為作品，未來展區帶給我們此刻最亮眼的台北。
十二行政燈區：臺北市十二個行政區以在地特色規劃「十二行政燈區」，並結合在地民間宗教、企業及學校團體共同參與創作，讓參訪的遊客除了欣賞主展燈區外，也可走進十二行政區，使整個台北市都是台灣燈會。
【2/5(日)正式登場燈區】
中央展區：中央展區包含一主燈、三副燈、六大燈區，主燈座落於國父紀念館，中央展區包含國父紀念館及北市府廣場（南、北兩區）。國父紀念館還將整座建築打造為「最經典的燈」，精彩、璀璨的作品融入創新燈會。
企業響應燈區：共有19項作品，其中18項作品以點燈。僅「光鑰未來—全聯25」的光影迷宮，2/5（元宵節）才正式登場，採限量預約入場制，已可提前上網預約。
【交通管制】
（2/4）17時至（2/5）23時為止，市府路（松高-松壽）封閉。
（2/4）、（2/5）、（2/11）、（2/12）、（2/18）、（2/19）等六天，17至23時，逸仙路（忠孝-仁愛）封閉。
（2/11）、（2/12）、（2/18）、（2/19）等四日，17至23時，市府路（松高-松壽）封閉。
（2/5） 9至12時，松高路（市府-松智）往東及松壽路（松智-市府）往西封閉；12時至17時，以上道路雙向以及松高路（忠孝東路五段22巷-松智）往西封閉。
（2/5） 9至17時，松智路（松高-市府）往南封閉。