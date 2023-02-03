補班日雨傘帶出門！明起「雨連下3天」 降雨熱區一次看
明（4）日除了是補班日，也是節氣「立春」，中央氣象局表示，近期天氣變化快速，越來越像春天，光是未來一週就有3波東北季風影響，不過要注意的仍是明天開始至元宵節（2/5）華南雲雨帶東移，北部和東半部地區全天不定時都會有短暫雨，中部也會有些零星飄雨，下週一（2/6）還有鋒面通過，中部以北將轉為陣雨的模式，整體來說未來3天都是有雨的環境，只是感受上有些不同，提醒中北部民眾近期外出記得攜帶雨具。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，受到華南雲雨帶東移影響，今晚開始台灣各地的雲量慢慢增加，明日一早，北部及東半部地區整天都有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，其它地區為多雲。下週一鋒面通過，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨，其它地區為多雲，下週二（2/7）東北季風增強，降雨轉為迎風面的東北部，整體雨量有所降低。
明日氣溫部分，趙紘提及，受到量增多影響，北部地區白天高溫略為下降攝氏1度，來到攝氏20度，中部則是攝氏24度、南部攝氏28度、東部攝氏23度；清晨夜晚天氣仍較涼，中部、北部低溫攝氏15度，南部、東部攝氏17度；整體而言，近期氣溫變化不大，但天氣改變快速，請民眾時刻留意氣象局最新資訊。