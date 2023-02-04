2023立春習俗！躲春時間2H曝、化整年災禍　做1事催財運

立春補班咖啡今開喝！四大超商折扣包：7-11全家都買1送1

▲周六補班日也是立春，4大超商端出咖啡應援，7-11精品拿鐵買1送1、濃萃美式買8送8；全家則有特濃美式及玉米濃湯都買1送1。（圖／業者提供）
▲周六補班日也是立春，4大超商端出咖啡應援，7-11精品拿鐵買1送1、濃萃美式買8送8；全家則有特濃美式及玉米濃湯都買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

今天是周六、卻要補班補課，這周少休一天別哭，提神咖啡趕緊喝起來。四大超商相繼端出半價咖啡來打氣，今（4）日起限時開喝，7-11精品拿鐵買1送1，全家特濃美式及玉米濃湯也都是買1送1。《NOWnews今日新聞》精算各家咖啡折扣後一杯多少錢，一文看懂怎麼喝最划算，補貨囤杯數就趁這波。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍門市｜限2/4
精品拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）

📍APP｜即起至2/6
▪濃萃美式每日限量買8送8，5折（平均原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵每日限量買5送2，7.1折（平均原價60元、特價43元）
▪風味指定冰飲任4杯168元，6.5折（平均原價65元、特價42元）
▪西西里系列3杯168元，7折（平均原價80元、特價56元）
▪完熟蘋果系列3杯168元，6.6折（平均原價85元、特價56元）

▲7-11祭出多杯組168元方案。（圖／業者提供）
▲7-11門市有補班咖啡優惠，線上APP也有開工咖啡好康。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜2/4、2/5（限全盈+PAY）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪嵜本玉米濃湯買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜限2/4
▪6罐RedBull能量飲＋6杯大杯特濃美式，原價684元、特價410元，「紅牛＋美式」平均68元，約6折。

📍APP｜限2/6
▪中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
▪大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
▪中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
▪大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）

▲2月4日補班日限定，APP開賣6罐RedBull搭配6杯大杯特濃美式410元，「紅牛＋美式」平均68元。（圖／全家提供）
▲2月4日補班日限定，全家APP開賣6罐RedBull搭配6杯大杯特濃美式410元，「紅牛＋美式」平均68元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜即起至2/7
▪大杯特濃美式買15送15，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買15送10，6折（平均原價65元、特價39元）

🟡OKmart
📍門市｜限2/4
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（55元元、特價37元）


2023立春習俗！躲春時間2H曝、化整年災禍　做1事催財運

限5天！7-11金頂電池買1送1　全家咖啡、抹醬隨手包半價

元宵節快樂！LINE開工送免費貼圖21組：「隱藏版」曝光

2023立春拜土地公！周六迎「最佳求財日」　1招賺飽財氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀