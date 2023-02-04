立春補班咖啡今開喝！四大超商折扣包：7-11全家都買1送1

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📍門市｜限2/4
精品拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
📍APP｜即起至2/6
▪濃萃美式每日限量買8送8，5折（平均原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵每日限量買5送2，7.1折（平均原價60元、特價43元）
▪風味指定冰飲任4杯168元，6.5折（平均原價65元、特價42元）
▪西西里系列3杯168元，7折（平均原價80元、特價56元）
▪完熟蘋果系列3杯168元，6.6折（平均原價85元、特價56元）
🟡全家
📍門市｜2/4、2/5（限全盈+PAY）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪嵜本玉米濃湯買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜限2/4
▪6罐RedBull能量飲＋6杯大杯特濃美式，原價684元、特價410元，「紅牛＋美式」平均68元，約6折。
📍APP｜限2/6
▪中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
▪大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
▪中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
▪大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
🟡萊爾富
📍門市、APP｜即起至2/7
▪大杯特濃美式買15送15，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買15送10，6折（平均原價65元、特價39元）
🟡OKmart
📍門市｜限2/4
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（55元元、特價37元）