維尼奧夫斯基賽金獎前田妃奈 世界巡演首站在臺中

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維尼奧夫斯基大賽評審團主席杜梅表示，維尼奧夫斯基大賽要尋找的「不是技巧好的小提琴樂匠，而是有音樂主張的藝術家」。除了這一項特質之外，大賽也希望實質上給予這些年輕的藝術家，在職業演奏事業實質支援，於是金獎狀元就擁有世界巡演機會。
前田妃奈是本屆維尼奧夫斯基大賽，第二年輕的小提琴家，年僅20歲，卻以驚人的琴藝獨奏、鋼琴合奏、樂團協奏等各式編制，在前兩輪階段勇闖最後六強決賽。在決賽的選曲，前田妃奈選了難度高、也是她個人最鍾愛的維尼奧夫斯基第二號小提琴協奏曲、及布拉姆斯小提琴協奏曲，並以真摯的穿透力、發自內心愛音樂的喜悅、強大的感染力與魅力，感動了現場評審與觀眾， 除了獲得首獎外，也同時獲得：最佳維尼奧夫斯基隨想曲、最佳維尼奧夫斯基協奏曲、最佳奏鳴曲、最佳布拉姆斯作品四項特別獎。
此次，新象環境文創受到大賽委託主辦前田妃奈在台巡演，這是她世界巡演的首站，與大賽相隔僅四個月，她將以兩場獨奏會、一場協奏曲巡迴全台三地，重現大賽現場，對於年輕如前田妃奈這樣的音樂家，是莫大的鼓勵。
在台的三場巡演，分別是20日晚間7時30分在台中國家歌劇院、23日在高衛武營表演廳、26日在台北國家音樂廳，鋼琴家王佩瑤均受邀與前田妃奈合作參與演奏會。此外，前田妃奈對於亟將參加國際大賽的年輕好手，很樂意分享她個人的心路歷程，新象環境亦將於前田妃奈停留臺灣期間，為她舉辦國際參賽分享會，詳細資訊將公布於新象臉書專頁。https://www.newaspect.org.tw/2023hinamaeda