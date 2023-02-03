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維尼奧夫斯基賽金獎前田妃奈 世界巡演首站在臺中

▲目前就讀東京音樂大學的日本小提琴家前田妃奈，在41位國際年輕好手中脫穎而出，勇奪金獎。（圖／新象藝術提供）
▲目前就讀東京音樂大學的日本小提琴家前田妃奈，在41位國際年輕好手中脫穎而出，勇奪金獎。（圖／新象藝術提供）

記者金武鳯/台中報導

歷史最悠久的維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，新出爐的金獎小提琴家前田妃奈，將展開世界巡迴演出，首訪台灣，將以2場獨奏會及一場協奏曲巡迴全台三地，重現大賽精彩現場。台灣首站於20日在臺中國家歌劇院登場。

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5年一度的維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，因疫情延至2022年十月中旬於波蘭波茲南舉行。目前就讀東京音樂大學的日本小提琴家前田妃奈，在41位國際年輕好手中脫穎而出，勇奪金獎。

▲金獎小提琴家前田妃奈在台三場巡演，鋼琴家王佩瑤均受邀合作參與演奏會。（圖／新象藝術提供）
▲金獎小提琴家前田妃奈在台三場巡演，鋼琴家王佩瑤均受邀合作參與演奏會。（圖／新象藝術提供）
維尼奧夫斯基大賽評審團主席杜梅表示，維尼奧夫斯基大賽要尋找的「不是技巧好的小提琴樂匠，而是有音樂主張的藝術家」。除了這一項特質之外，大賽也希望實質上給予這些年輕的藝術家，在職業演奏事業實質支援，於是金獎狀元就擁有世界巡演機會。

前田妃奈是本屆維尼奧夫斯基大賽，第二年輕的小提琴家，年僅20歲，卻以驚人的琴藝獨奏、鋼琴合奏、樂團協奏等各式編制，在前兩輪階段勇闖最後六強決賽。在決賽的選曲，前田妃奈選了難度高、也是她個人最鍾愛的維尼奧夫斯基第二號小提琴協奏曲、及布拉姆斯小提琴協奏曲，並以真摯的穿透力、發自內心愛音樂的喜悅、強大的感染力與魅力，感動了現場評審與觀眾， 除了獲得首獎外，也同時獲得：最佳維尼奧夫斯基隨想曲、最佳維尼奧夫斯基協奏曲、最佳奏鳴曲、最佳布拉姆斯作品四項特別獎。

此次，新象環境文創受到大賽委託主辦前田妃奈在台巡演，這是她世界巡演的首站，與大賽相隔僅四個月，她將以兩場獨奏會、一場協奏曲巡迴全台三地，重現大賽現場，對於年輕如前田妃奈這樣的音樂家，是莫大的鼓勵。

在台的三場巡演，分別是20日晚間7時30分在台中國家歌劇院、23日在高衛武營表演廳、26日在台北國家音樂廳，鋼琴家王佩瑤均受邀與前田妃奈合作參與演奏會。此外，前田妃奈對於亟將參加國際大賽的年輕好手，很樂意分享她個人的心路歷程，新象環境亦將於前田妃奈停留臺灣期間，為她舉辦國際參賽分享會，詳細資訊將公布於新象臉書專頁。https://www.newaspect.org.tw/2023hinamaeda




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