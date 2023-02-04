今補班日迎節氣「立春」！春天真的要來了？氣象局這樣說
今（4）日是「立春」，從字面上就可以看出，立春象徵春天開始的意思，過往人們也常根據立春的天氣，預期未來一年收成；而從氣候上可發現，近期並不像12月、1月有幾波較明顯的冷空氣甚至寒流到來，大多屬東北風環境，天氣變化快速的特徵也代表台灣已漸漸接近春天，對此中央氣象局表示，就氣候上而言，2月仍屬於台灣冬季，預測2月上旬各地偏暖，北部、東半部水氣較多，月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今年1月上半月顯著偏暖，下半月轉冷並有兩波寒流影響，期間北部、宜蘭山區有降雪或冰霰；降雨則以迎風面的北部及東半部為主，並有局部大雨發生，中南部大多為晴朗、穩定且日夜溫差大的天氣，統計至1/30日止，氣溫澎湖及東吉島站為低溫類別，其餘21站皆為高溫或正常類，其中玉山站月均溫超過氣候平均值攝氏3度，並達該站設站以來同期的最高溫。
雨量方面，除彭佳嶼、宜蘭、蘇澳及東部的花蓮、成功、台東等6站為多雨類別，其餘17站為正常或少雨 類別。展望未來一季（2月至4月），預測模式認為2月全台以偏暖至正常為主，但東亞沿岸有微弱冷訊號，3月至4月一致認為全台氣溫以正常為主；雨量方面，2月至4月東亞沿岸大範圍偏乾。展期模式預測，2月上半月預期台灣附近水氣略增，降雨以北部及東部為主。
氣象局也同步公開2月至4月的逐月天氣預報，其中2月上旬各地偏暖，北部、東半部水氣較多，中南部大致為穩定的天氣。月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量方面，北部及東部「少於、接近、多於」氣候正常值的機率為「20%、50%、30%」，中部及南部為「30%、50%、20%。」
3月則逐漸出現春天的天氣型態，天氣變化快速，預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地「少於、接近、多於」氣候正常值的機率為「30%、50%、20%」。 4月進入春天，天氣變化快速，預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地「少於、接近、多於」氣候正常值的機率為「30%、50%、20%。」