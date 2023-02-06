房市／無論買「新屋、中古屋、租屋」 北市找這區最便宜
台北市地政局統計2022年新成屋、中古屋、租屋最熱門的路段，無獨有偶的是，這三種類型的物件在北投區都最便宜，分別是北投稻香路新成屋均價58萬，北投中和街與溫泉路的中古屋均價42萬，出租類型物件則是北投中和街平均每坪租金895元。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋新北投店專案經理林宛靜表示，北投位於雙北交界，相較市區，地理位置的確是比較邊陲，應是房價、房租都相對親民的主要原因。不過，這並不表示北投的生活機能不足，相反的，除了食衣住行各項機能都相當成熟，交通部份，北投站是捷運淡水信義線起訖站點之一，捷運通勤族上班時幾乎都能確保有座位，開車族則可以走洲美快速道路。
近期當地最大的話題，則首推士林北投科技園區。林宛靜表示，士北科目前正在推動中，周邊已有不少預售案開始推出，其中不乏危老改建的個案，成交單價約落在70至80萬左右。若以目前工期來看，4、5年後預售案完工，屆時企業及廠商也陸續進駐士北科，對於周邊如北投、士林的房市發展，帶動效果會更顯著，區段房價長期應會呈現走揚趨勢。
也因此，林宛靜觀察，目前北投的房價相對仍是親民的，幾種類型的物件對自住客吸引力大。第一，搭捷運通勤的自住客，選擇捷運沿線購屋，若有預算考量但有希望擁有台北市門牌，北投區就是不錯的選擇；其次，新北投一帶有不少溫泉社區，質感高、規劃有小坪數套房產品，總價買起來約700至800萬，無論是度假或首購、單身宅，都是適合的產品；第三，北投的電梯大樓單價約在7字頭左右，相比台北市區來得低，也會有一些外區客受到吸引。