壽司郎完換超商！日女店員「櫃台後滴尿」　可怕影片曝光

中國間諜氣球到處飛！拉美也現蹤　美國政界不滿：打下來

▲中國間諜氣球風波，引發美國政界跨黨派不滿浪潮。（圖／翻攝自CBS News）
▲中國間諜氣球風波，引發美國政界跨黨派不滿浪潮。（圖／翻攝自CBS News）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）訪問中國前，爆出中國「間諜氣球風波」，引發美國政界跨黨派不滿浪潮，紛紛要求拜登政府把氣球打下來。據外媒最新報導，氣球似乎不只一顆，甚至也出現在拉丁美洲上空。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，五角大樓在當地時間3日晚間證實，有收到關於另一個氣球飛越拉丁美洲上空的通報，評估也是中國的間諜氣球。與此同時，有飛行員聲稱在中部的堪薩斯州上空也看到類似的氣球。

不只如此，位於密蘇里州的堪薩斯城國家氣象局，也在推特上發布照片，說在郊區目擊神秘氣球向東移動，就連在氣象局的辦公室都能看球，並補充說，這並不是氣象局發的氣象氣球。

美國參議院情報委員會主席馬克華納（Mark Warner）3日發推文指控說，中國自己絕不會允許這類間諜氣球飛越中國的地盤，而現在中國的侵略行為已違反了國際準則，表現出對美國公民安全的魯莽和漠視。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人也聲稱，參眾2院的情報委員會將於下週聽取有關中國間諜氣球的簡報。

間諜氣球的出現引爆美國政界怒火，憤怒的議員們紛紛呼籲政府「擊落」這些氣球。新一屆眾議院中國委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallaghe）以及委員會的民主黨領袖克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）在一份聯合聲明中直言，這不僅僅是對美國主權的侵犯，也清楚地表明北京近期的外交示好行為，並不代表他們的政策也出現實質性變化。共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）則在推特上嗆道：「沒有趁中國間諜氣球飛越人煙稀少地區時將其擊落是錯誤的。」

美國國防官員透露，北方司令部（Northern Command）正在與美國國家航空暨太空總署（NASA）討論，希望確定如果氣球被擊落，碎片會如何飄散、是否會對美國人民造成大的影響。

不吃這套！中國辯氣球用途遭打臉　布林肯：難以接受

疑中國間諜氣球飛美國上空　北京當局急回應：炒作無益

影／想做什麼？中國間諜氣球疑現身美國　五角大廈追蹤

偵察氣球勾休士頓關館陰影　拜習會築起善意盡消

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀