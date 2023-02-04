中國間諜氣球到處飛！拉美也現蹤　美國政界不滿：打下來

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不只如此，位於密蘇里州的堪薩斯城國家氣象局，也在推特上發布照片，說在郊區目擊神秘氣球向東移動，就連在氣象局的辦公室都能看球，並補充說，這並不是氣象局發的氣象氣球。
美國參議院情報委員會主席馬克華納（Mark Warner）3日發推文指控說，中國自己絕不會允許這類間諜氣球飛越中國的地盤，而現在中國的侵略行為已違反了國際準則，表現出對美國公民安全的魯莽和漠視。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人也聲稱，參眾2院的情報委員會將於下週聽取有關中國間諜氣球的簡報。
間諜氣球的出現引爆美國政界怒火，憤怒的議員們紛紛呼籲政府「擊落」這些氣球。新一屆眾議院中國委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallaghe）以及委員會的民主黨領袖克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）在一份聯合聲明中直言，這不僅僅是對美國主權的侵犯，也清楚地表明北京近期的外交示好行為，並不代表他們的政策也出現實質性變化。共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）則在推特上嗆道：「沒有趁中國間諜氣球飛越人煙稀少地區時將其擊落是錯誤的。」
美國國防官員透露，北方司令部（Northern Command）正在與美國國家航空暨太空總署（NASA）討論，希望確定如果氣球被擊落，碎片會如何飄散、是否會對美國人民造成大的影響。