超商廁所怒貼「警告大便哥」！下秒畫風突變 結局神展開
許多超商都會提供廁所，給有需要的客人應急，但卻也時常遇到沒公德心的使用者，近日，就有一間超商在廁所牆壁貼警告文，怒罵一位「幾乎天天來烙賽又噴得到處都是」的大便哥，要求對方多點公德心，不過該張公告下秒卻變成掀起筆戰的留言板，神展開讓網友全笑翻喊：「這是一場在公廁裡的聖戰。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見他貼出一張超商廁所的警告文，上頭打上「幾乎天天來烙賽，又對不準馬桶，噴得到處都是屎！我們不歡迎這種沒公德心的奧客，店員每天清掃時都要詛咒你，請你多點公德心，否則不要來這亂噴屎尿」。
不過，引人注目的是，店員將「詛」字打錯，被接下來使用廁所的眼尖顧客抓出，還畫了3個空格要店員罰寫，此舉讓畫風突變，也讓公告瞬間變成留言板，眾人莫名掀起筆戰：「罰寫啊！」、「要警告請先學好中文」、「字很不好看，請多練習寫字好不好」、「別吵！你們的字都很難看」、「字寫好」、「奪（多）嗆？」「吉阿」。
貼文曝光後，立刻讓網友們全笑噴，紛紛留言，「樓下是在吵什麼啦傻眼」、「超好笑，這樣也能群聊」、「大便哥引起的場外戰爭」、「到底為什麼人家廁所被噴了一堆屎，你在乎的是他打錯字」、「為什麼大家上廁所都會帶筆啊」、「一群人在一個天天有烙賽的廁所裡當筆友」、「這是一場在公廁裡的聖戰」。（編輯：賴禹妡）