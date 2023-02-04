周子瑜買下高雄豪宅！170坪成交破億　行家曝：地段超好

補班日、元宵節濕涼憂鬱！下週一雨更大　壞天氣再忍3天

▲今天（2/4）補班日天氣濕涼，預計白天降雨會從大台北往南延伸到桃竹苗一帶，迎風面的降雨頻率也會提高。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天（2/4）補班日天氣濕涼，預計白天降雨會從大台北往南延伸到桃竹苗一帶，迎風面的降雨頻率也會提高。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

今天（2/4）補班日迎接較濕涼的天氣，讓人感覺更加憂鬱！天氣風險公司分析師李至晟指出，隨著華南雲雨區接近，今日白天降雨會從大台北往南延伸到桃竹苗一帶，迎風面的降雨頻率也會提高，雨勢變得比較持續；而缺乏日照，北部、東半部白天就算是市區，高溫最多也只有攝氏20度；中南部降雨機率較低，但雲量增多，高溫降到攝氏20至23度，這波雲雨帶預測在今晚到明（5）日上午最接近，因此下週日元宵節（2/5）天氣和今天接近或略差，整體來說天氣都比較不穩定，北部東半部的民眾出門最好還是帶把傘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局預報員趙紘表示，受到華南雲雨帶東移影響，昨（3）日晚開始台灣各地的雲量慢慢增加，今日北部及東半部地區整天都有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，其它地區為多雲。下週一（2/6）鋒面通過，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨，其它地區為多雲，下週二（2/7）東北季風增強，降雨轉為迎風面的東北部，整體雨量有所降低。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲受到華南雲雨帶東移影響，近期中部以北和東半部地區降雨較明顯，下週二開始轉回東北風環境，雨勢以迎風面為主。（圖／中央氣象局提供）
李至晟表示，元宵節深夜起有一波鋒面東移，並在下週一通過台灣北部海面，由於有伴隨低壓西南風帶來的暖濕空氣，這次北部地區的降雨會比較明顯，且是以對流性的陣雨為主，中部也有機會受到外圍雲系導致小雨或毛毛雨，南部雲量持續偏多。

氣溫方面，要到下週一晚上鋒面遠離遠離後，下週二（2/7）才會回到東北季風的天氣型態，中南部先恢復穩定，高溫回升；下週三（2/8）東北季風減弱，甚至在下週四（2/9）有機會受到下波鋒面前偏南風的影響，北部氣溫顯著回升，不過到了下週五（2/8）鋒面可能再度影響台灣，這樣頻繁的天氣變化，也代表時序進入春天了，期待未來較不穩定天氣可為中南部盡量補充用水。

此外，天氣風險公司分析師總經理、氣象達人彭啟明也分享，目前有些模式預測台北在2/12開始將有一波大幅度的降溫，雖然預報時間還遠，但彭啟明也提醒，「至少先把握未來10天比較穩定舒適的天氣」，確切天氣還有待後續觀察，請民眾持續關注最新天氣資訊。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲近期溫度變化不大，下週二回到東北季風的天氣型態後，中南部才會率先恢復穩定，高溫回升。（圖／中央氣象局提供）
▲（圖／氣象達人彭啟明臉書）
▲彭啟明分享，部分模式預測台北在2/12開始將有一波大幅度的降溫，雖然預報時間還遠，但仍須多加關注。（圖／氣象達人彭啟明臉書）

今補班日迎節氣「立春」！春天真的要來了？氣象局這樣說

補班日雨傘帶出門！明起「雨連下3天」　降雨熱區一次看

周子瑜買下高雄豪宅！170坪成交破億　行家曝：地段超好

冰棒Zenly今停用！靠「冰友」無痛轉移　超香4功能將上線

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀