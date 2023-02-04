補班日、元宵節濕涼憂鬱！下週一雨更大 壞天氣再忍3天
今天（2/4）補班日迎接較濕涼的天氣，讓人感覺更加憂鬱！天氣風險公司分析師李至晟指出，隨著華南雲雨區接近，今日白天降雨會從大台北往南延伸到桃竹苗一帶，迎風面的降雨頻率也會提高，雨勢變得比較持續；而缺乏日照，北部、東半部白天就算是市區，高溫最多也只有攝氏20度；中南部降雨機率較低，但雲量增多，高溫降到攝氏20至23度，這波雲雨帶預測在今晚到明（5）日上午最接近，因此下週日元宵節（2/5）天氣和今天接近或略差，整體來說天氣都比較不穩定，北部東半部的民眾出門最好還是帶把傘。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，受到華南雲雨帶東移影響，昨（3）日晚開始台灣各地的雲量慢慢增加，今日北部及東半部地區整天都有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，其它地區為多雲。下週一（2/6）鋒面通過，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨，其它地區為多雲，下週二（2/7）東北季風增強，降雨轉為迎風面的東北部，整體雨量有所降低。
李至晟表示，元宵節深夜起有一波鋒面東移，並在下週一通過台灣北部海面，由於有伴隨低壓西南風帶來的暖濕空氣，這次北部地區的降雨會比較明顯，且是以對流性的陣雨為主，中部也有機會受到外圍雲系導致小雨或毛毛雨，南部雲量持續偏多。
氣溫方面，要到下週一晚上鋒面遠離遠離後，下週二（2/7）才會回到東北季風的天氣型態，中南部先恢復穩定，高溫回升；下週三（2/8）東北季風減弱，甚至在下週四（2/9）有機會受到下波鋒面前偏南風的影響，北部氣溫顯著回升，不過到了下週五（2/8）鋒面可能再度影響台灣，這樣頻繁的天氣變化，也代表時序進入春天了，期待未來較不穩定天氣可為中南部盡量補充用水。
此外，天氣風險公司分析師總經理、氣象達人彭啟明也分享，目前有些模式預測台北在2/12開始將有一波大幅度的降溫，雖然預報時間還遠，但彭啟明也提醒，「至少先把握未來10天比較穩定舒適的天氣」，確切天氣還有待後續觀察，請民眾持續關注最新天氣資訊。