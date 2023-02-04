成績最好「出社會不一定最厲害」！蔡康永一句話掀網論戰
跨界藝術家蔡康永去年12月16日在白石畫廊舉辦《我一直替你好好收著》創作展，吸引眾多藝人、民眾到場朝聖，今（4）日則是展出最後一日。他2日在臉書發文，表示：「班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？」意外掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
蔡康永2日在臉書發文，表示：「班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？」他同時也給出答案：「因為好學生過於信任世界上有標準答案，而且依靠標準答案得分。」貼文一出，已有1.1萬人按讚，但此言論也引起意見不同的網友脣槍舌戰、僵持不下。
不認同此言論的網友認為：「以前我們班最厲害的，現在還是最厲害的，優秀是一種習慣，不論讀書還是工作」、「其實也還好，那些人現在都在當醫生，過著平穩而水平之上的生活」、「以前全校第一名的女同學，就去當律師，很棒啊」、「我們國小的第一名現在也是很厲害啊」；不過，也有網友認同他的說法，「排第一名的回校當老師，倒數第一名的回校捐款」、「成績最好的，很少是商人，倒是真的～～」、「害慘自己的是：學霸出了社會，還眷戀學生時期的優越感」。
此篇貼文也釣出網紅「聞氫哥」回應：「工作多年，我發現畢業後最有成就的，不是當年成績最好的，也不是最多才多藝的，更不是努力實習半工半讀的，而是家裡最有錢的。」獲得3千多個讚，網友們也不禁感嘆：「最會投胎的」、「認同」、「你知道太多了」。（編輯：郭佩蓉）