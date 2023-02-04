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青年學子下鄉重啟「隘」行動 科學教育不無「寮」

▲由明道高中學生組成的「ㄞˋㄞˋ內含光」青年志工團隊，前進南投隘寮國小啟動科學營隊。（圖／志工中心提供）
▲由明道高中學生組成的「ㄞˋㄞˋ內含光」青年志工團隊，前進南投隘寮國小啟動科學營隊。（圖／志工中心提供）

記者金武鳯/台中報導

由中彰投青年志工中心所輔導的青年志工團隊 「ㄞˋㄞˋ內含光」，以實踐108課綱科學素養為目標，於今(112)年寒假前往南投縣集集鎮非山非市學校「隘寮國小」，執行「Toy science飛向科學宇宙」計畫，協助國小學童培養「做、用、想」能力，提升對於科學的興趣與求知慾，讓科學教育往下紮根。

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中彰投青年志工中心是教育部青年發展署，為加強青年參與志願服務的可近性，於全台各地共設置12個青年志工中心之一，以輔導青年學子運用所學專長，並透過「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，支持發展公益行動服務方案。

▲「ㄞˋㄞˋ內含光」青年志工團隊前進南投隘寮國小啟動科學營隊。（圖／志工中心提供）
▲「ㄞˋㄞˋ內含光」青年志工團隊前進南投隘寮國小啟動科學營隊。（圖／志工中心提供）
至於「ㄞˋㄞˋ內含光」青年志工團隊，是由臺中市私立明道高級中學學生組成，為打破學科藩籬，設計主題式的科學教案，包含運用藍曬圖進行影像拼貼創作，讓學童了解日光顯影的原理；體會18世紀植物學家如何運用藍曬製作植物標本圖像；以及從製作醋酸火箭的科學實驗，學習到酸鹼中和交互作用能產生大量氣體，讓國小學童也能透過火箭爆飛震撼，提升對科學教育的體驗與興趣。

青年志工魏惟宸表示，期待能以自身對於科學教育的熱情與專長，透過志願服務實踐教育平權，落實108課綱科學素養的養成。隘寮國小學務處主任許家瑋則說，過去已長期與明道中學配合辦理寒暑假營隊，去年因嚴重疫情因素暫緩課外活動，今年特別感謝明道中學青年志工願意回到隘寮國小重啟服務方案，未來隘寮國小將持續支持地方教育，並鼓勵青年志工能以偏鄉教育為己任。

教育部青年發展署指出，本次的科普營隊考量到地域性的課程需求，運用營隊活動帶領偏鄉學童了解科學知識，具有教育意義，且團隊為高中生自主性參與，結合課程所學，也讓科普服務方案的經驗，充實青年志工高中學習歷程檔案，藉此讓多元學習表現更吸睛，也是一種雙贏。有關青年志願服務資訊可上教育部青年發展署青年志工網站https://youthvolunteer.yda.gov.tw/洽詢。

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