「開拓動漫祭」人潮紫爆！無懼風雨搶拍Coser熱鬧滾滾
開拓動漫祭（FancyFrontier）FF40 今（4）日起連續2天在花博爭艷館舉行，昨（3）日晚上就有不少民眾至展場外漏夜排隊等待入場，活動開始後大量人潮湧入花博爭豔館，以及會場外的空地，尤其場內攤位桌多，滿滿人潮就連移動前進都相當困難。而場外也同樣熱鬧，不少Coser換上熱門的動漫角色服裝交流，動漫迷們也不管外頭飄著綿綿細雨，紛紛拿起手機和相機搶拍，場面十分熱鬧，繼台北國際動漫節、台北國際電玩展和台北書展後，開拓動漫祭再度引爆人潮，可見疫情之後的展場實體活動已漸漸復甦，甚至有大幅成長的跡象。
記者張志浩/綜合報導
開拓動漫祭FF40以同人作品、繪師創作、Coser作品為主，本屆已是第20年，現場提供讓同人誌販售者、一般參加者以及Cosplayer都能歡樂參與的活動展場，並販售許多較小量、第一手的限量商品，每年活動展期都會湧入眾多動漫迷，而今年也不例外，場內場外都湧入海量人潮，上午光是排隊入場花費的時間就要以小時計算。
參與過多次開拓動漫祭的資深老動漫迷許先生表示，自己過去幾年都在前一天就到現場夜排，但隨著工作型態轉變，今年只能一大早來到現場，拿著票排了將近1個小時的隊才進入展場，他說道：「原本就知道人一定會很多，但今年太誇張，在裡面走一步都艱辛萬苦，很多限量商品也被一掃而空，真的很誇張。」
另一位陳小姐則表示，她關注並從事Coser已經快要10年，對動漫迷來說，開拓動漫祭是一個很好的實際交流會場，不僅能認識很多人，也能和其它Coser互相交流。開拓動漫祭將在2/4、2/5兩天於花博爭艷館進行，首日入場時間為10點30分至16點30分 ，次日則是10點30分至16點，日本虛擬偶像品牌Hololive production也來台首度設攤，有興趣的民眾千萬不要錯過。