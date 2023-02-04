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落實淨零減碳！中油石化事業部執行長黃三泰佈達

▲台灣中油公司石化事業部舉行新任執行長黃三泰佈達儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
▲台灣中油公司石化事業部舉行新任執行長黃三泰佈達儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部於今(4)日，在該事業部禮堂，舉行新任執行長黃三泰佈達儀式，黃三泰由中油公司總經理方振仁手中接下印信，完成佈達，他表示，將全力推行落實淨零減碳，讓石化事業部更順、更好、前程更為亮麗。

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▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰(右)佈達，由中油公司總經理方振仁(左)手中接下印信，完成佈達儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰(右)佈達，由中油公司總經理方振仁(左)手中接下印信，完成佈達儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
台灣中油石化事業部新任執行長黃三泰佈達儀式，是由中油公司總經理方振仁主持，副總經理邱家守、煉製事業部執行長許晉榮、大林煉油廠廠長廖本源、副廠長羅國暉、勞工董事蘇士元、石化事業部副執行長吳祐民、何信杰、立法委員林岱樺及地方民意代表，以及國內石化業者等人與會。

▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰佈達儀式，由中油公司總經理方振仁主持。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰佈達儀式，由中油公司總經理方振仁主持。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
台灣中油公司總經理方振仁在致詞時，期許黃三泰執行長發揮其長才，以工安、環保為最高指導原則，配合國家淨零減碳政策，落實石化事業部的轉型，帶領同仁開拓新的願景。

方振仁說，石化事業部本身是操作單位，工安、環保議題尤受外界矚目，儘管中油公司在設備、製程改善等，做了許多努力，但工安、環保沒有最好、只有更好，持續精進、持續改善，追求盡善盡美，且石化事業部緊鄰林園區社區，有安全的工廠，才有安心的鄉親，他期許黃三泰執行長持續做好敦親睦鄰工作，與地方維持良好雙向溝通，讓石化事業部朝向永續發展。

方振仁指出，黃三泰於民國77年進入中油公司服務，由基層工程師做起，經歷高雄煉油廠、儲運處及工安處等歷練，有豐富的操作、管理經驗，且任職期間，善用他的專業知識，參與工場設備的試爐、督導設備管線的清查、地下管線的遷移等，其優秀的表現，深受公司認同，此次升任石化事業部執行長可說是實至名歸。

▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰說明新願景，將全力推行落實淨零減碳，讓石化事業部更順、更好、前程更為亮麗。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰說明新願景，將全力推行落實淨零減碳，讓石化事業部更順、更好、前程更為亮麗。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
石化事業部執行長黃三泰表示，他將全力以赴，發揮組織力量是其首要工作，也是最困難的任務，雖非立竿見效，卻影響深遠，他認為，組織要能夠不斷的新陳代謝，創造活力，才能繼續向前邁進，利用組織的力量，才能夠完成公司要求的工安、環安、資安、廉安等四安，而在四安基礎上，創造公司最大的盈利，這就是石化事業部的目標。

▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰佈達儀式，有立法委員林岱樺及地方民意代表，以及國內石化業者與會。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
▲台灣中油公司石化事業部新任執行長黃三泰佈達儀式，有立法委員林岱樺及地方民意代表，以及國內石化業者與會。(圖／記者黃守作攝，2023.02.04)
黃三泰說，身在操作單位，石化事業部時常被外界放大檢視，只有用心踏實的完成工作，持續不斷的精進工安、環保作為，才能爭取外界的認同，希望在石化事業部優良的傳統及全體同仁的認真打拼下，共同完成任務，再創美好佳績。

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